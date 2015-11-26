"ДальРАО": Приморский край становится чище

Депутаты Законодательного собрания Приморского края посетили объекты "ДальРАО" в бухтах Разбойник и Сысоева

Депутаты Законодательного собрания Приморского края посетили объекты "ДальРАО". Фото: пресс-служба ЗС ПК

Депутаты Законодательного собрания Приморского края посетили объекты "ДальРАО" в бухтах Разбойник и Сысоева. Парламентарии обсудили со специалистами компании не только строительство центра, но и в целом ситуацию с обращением с радиоактивными отходами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Напомним, договоренность о проведении данной поездки была достигнута еще в январе нынешнего года, когда на площадке краевого парламента было проведено совещание, посвященное строительству регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае в бухте Сысоева близ поселка Дунай.

Тогда начальник управления по коммуникациям ФГУП "РосРАО" Денис Плещенко, заместитель директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Владимир Поцяпун, директор проекта департамента коммуникаций "Росатом" Андрей Иванов и директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами "ДальРАО" Константин Сиденко развенчали многочисленные слухи и домыслы, которые искусственно создавались вокруг этого предприятия, подробно разъяснили задачи и принципы работы данного центра и пригласили краевых депутатов посетить объекты, чтобы убедится в сказанном на месте.



Депутаты Законодательного собрания Приморского края посетили объекты "ДальРАО". Фото: пресс-служба ЗС ПК

Справка: ФГУП "ДальРАО" было создано в 2000 году распоряжением правительства РФ для решения экологических проблем, связанных с утилизацией радиоактивных отходов, накопленных ВМФ. К моменту создания предприятия в крае, по оценкам специалистов, было накоплено радиоактивных отходов суммарной активностью более 200 млн кюри.Свой нынешний статус Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами — филиала ФГУП "РосРАО" (ДВЦ "ДальРАО-филиал ФГУП "РосРАО") предприятие получило после реорганизации в 2010 году.

ДВЦ "ДальРАО"— филиал ФГУП "РосРАО" занимается комплексной утилизаций атомных подводных лодок, судов атомного технологического обслуживания (АТО), осуществляет обращение с накопленными в процессе деятельности военно-морского флота твердыми и жидкими радиоактивными отходами, образующимися при утилизации подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками, а также экологической реабилитацией радиационно-опасных объектов.

В Приморье в ведении "ДальРАО" находятся два объекта, расположенные в бухтах Разбойник и Сысоева. Поэтому депутаты обсудили со специалистами компании не только строительство центра, но и в целом ситуацию с обращением с радиоактивными отходами.



Пункт долговременного хранения реакторных отсеков. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Парламентарии начали свое посещение предприятия с объекта в бухте Разбойник, где создан пункт долговременного хранения реакторных отсеков (ПДХ РО).

"Основные работы, которые здесь проводятся, — обеспечение безопасного хранения на плаву многоотсечных реакторных блоков утилизированных АПЛ, судов атомного технологического обслуживания, а также формирование одноотсечных реакторных блоков и корпусных упаковок судов атомного технологического обслуживания с последующей передачей их на площадку длительного хранения, — рассказал главный инженер отделения Фокино ДВЦ "ДальРАО" Борис Маликов. — Хочу подчеркнуть, у нас нет захоронений радиоактивных отходов. Мы обеспечиваем безопасное временное хранение и приведение их к критериям приемлемости для передачи национальному оператору за пределы края".

В настоящее время на площадке долговременного хранения размещено 53 реакторных отсека и пять корпусных упаковок судов атомного технологического обслуживания. Здесь также расположено укрытие для аварийных подводных лодок, которые приведены в безопасное состояние.

Как отметили специалисты, приморским подразделениям "ДальРАО" удалось победить "три самых опасных монстра" в ядерном и радиационном отношении: обеспечить безопасное хранение аварийных лодок, полностью освободить Приморье от ранее накопленных значительных объемов отработавшего ядерного топлива, внедрить передовую технологию переработки жидких радиоактивных отходов.



Пункт долговременного хранения реакторных отсеков. Фото: пресс-служба ЗС ПК

За время функционирования "ДальРАО" из Приморья к местам переработки было отправлено более 40 эшелонов с самым опасным видом ядерных материалов – отработавшим ядерным топливом, суммарной активностью, превышающей "3 Чернобыля".

"Все накопленное в Приморском крае за годы "холодной войны" отработавшее ядерное топливо вывезено на переработку. В Приморье можно спать спокойно", — подчеркнул Борис Маликов.

Об уровне экологической безопасности объекта говорит хотя бы тот факт, что даже талая и дождевая вода с территории предприятия не попадает в бухту без предварительной очистки. Проведена реабилитация самой бухты Чажма и прилегающей к ней территории после ядерной аварии в 1985 году. Осуществлена выборка грунта, со дна бухты собраны все разлетевшиеся фрагменты ядерного топлива. Сегодня отдыхающие могут безбоязненно купаться на соседнем острове Путятина и на всем побережье. Кроме того, ведется постоянный и строгий мониторинг окружающей среды специалистами ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство), "Росприроднадзора" и массой других контролирующих органов федерального и краевого уровня, которые берут пробы грунта, приобретают для контроля продукцию местных фермеров, вылавливают на проверку рыбу и т. п.



Пункт долговременного хранения реакторных отсеков. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Также депутаты посетили площадку строительства Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, (РЦ КДХ РО), расположенную на объекте ДВЦ "ДальРАО" в бухте Сысоева, в 3 км от поселка Дунай. Здесь будут перерабатывать, уменьшать в объемах, временно хранить и приводить к критерию приемлемости для передачи национальному оператору твердые радиоактивные отходы (ТРО).

"Я хотел бы на это особо обратить внимание – именно накопленные, потому что специфика министерства обороны, которое занималось эксплуатацией кораблей с атомными энергетическими установками, раньше не предусматривала обращения с отходами, у них основная задача — защита наших рубежей и специализированные структурные предприятия по обращению с РАО раньше просто отсутствовали", — подчеркнул главный инженер отделения Фокино Борис Маликов.



Главный инженер отделения Фокино ДВЦ "ДальРАО" Борис Маликов. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Объект возводится поэтапно. Центральным элементом центра станет корпус по переработке и кондиционированию РАО. Как разъяснили специалисты, все процессы в региональном центре будут максимально автоматизированы. Работы будут проводиться с использованием современного оборудования в специальных боксах. Вокруг объекта установлена защитная зона. Хотя в соответствии с документацией он спроектирован так, что при любых потенциально возможных нештатных ситуациях выхода воздушных масс или выноса радиоактивных отходов за пределы центра не будет.

Также специалисты ДальРАО подробно рассказали об используемых на предприятии технологиях, в том числе, о разработанной институтом химии ДВО РАН и успешно применяемой на предприятии технологии переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) с применением уникального сорбента, которая доказала свою эффективность и пока не имеет аналогов в мире, а также дали пояснения на многочисленные вопросы депутатов.

В частности, отвечая на вопрос председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Дмитрия Новикова о том, не будут ли использоваться все эти сооружения в качестве перевалочной базы ЖРО из стран Юго-Восточной Азии, однозначно заявили, что ввоз на территорию нашей страны радиоактивных материалов из-за рубежа строго запрещен российским законодательством и за его нарушение предусмотрены серьезные санкции.



Площадка строительства регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Интерес к нашему предприятию и вопросы понятны, — отметил по итогам выезда Борис Маликов. — В первую очередь, конечно, депутатов интересовало, откуда поступают радиоактивные отходы на переработку, что мы с ними делаем и какова их дальнейшая судьба. Еще раз подчеркну, что экологическая безопасность предприятия контролируется всеми надзорными органами на федеральном и местном уровне. Это помимо того, что мы сами производим контроль на всех стадиях производства работ с РАО. Все службы, задействованные в этих работах, лицензированные, все специалисты периодически проходят обучение, аттестации, получают допуски, что говорит само за себя. За 20 лет работы на нашем предприятии не было ни одной предпосылки к возникновению радиационного инцидента или аварийной ситуации".



Площадка строительства регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов. Фото: пресс-служба ЗС ПК

"Именно поэтому нужна большая открытость в данном вопросе, потому что, чем более открыто мы говорим об этом, тем меньше будет поводов для спекуляций на данной теме", — подчеркнул Дмитрий Новиков.

С ним согласна и депутат Юлия Толмачева: "Очень познавательная экскурсия. Квалифицированно и грамотно нам рассказали о всех процессах, которые здесь происходят. Та паника, которая была зимой раздута среди населения, была от непонимания и незнания. Я думаю, что сейчас мы можем рассказать своим избирателям, что здесь происходят абсолютно безопасные процессы и работа ведется во благо Приморского края и здоровья его жителей. Считаю, что такие экскурсии должны быть".

"В общем-то для меня и до этого было все ясно, но сегодня мы еще раз дополнительно убедились, что все это делается в государственном масштабе. Ведется очень большая работа по подготовке накопленных в Приморье радиоактивных отходов к утилизации и вывозу на захоронение. Как раньше и говорилось, на нашей территории захоронений не будет. Здесь отходы только готовят к отправке в другие регионы России для уже окончательного захоронения," — также отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

"Когда начали спекулировать на этой теме, мы сделали заседание сначала в Законодательном собрании, а потом приехали сюда и посмотрели тот огромный массив работы, который был проделан, те мероприятия, которые проводятся сейчас, что уже сделано и что предстоит еще выполнить. Хочу выразить слова благодарности работникам "ДальРАО", которые все рассказывали подробно, до мелочей. Объем проделанной работы впечатляет. Также важны те рабочие места, которые созданы на территории ЗАТО Фокино, обеспечение занятости, возможность создавать совершенно другую перспективу развития для территории," – подчеркнул председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис.

О том, что у него остались самые позитивные впечатления о поездке и посещении объектов, говорил также заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Олег Вельгодский. "Это пойдет только на пользу и социальной обстановке в городе, и его жителям, появятся новые рабочие места", — отметил он.

"Мне, как инженеру-технологу, был приятно убедиться, что те решения, которые были приняты 15-20 лет назад, работают. Если раньше у пирса было более 60 реакторных блоков, то теперь их остались единицы, если раньше большая проблема была по жидким радиоактивным отходам, то теперь она решена. На сегодня отработавшее ядерное топливо на десятках эшелонов вывезено на хранение на специализированное предприятие за пределы края, — рассказал о своих впечатлениях о поездке депутат Владимир Беспалов. — Побывав на объектах, я как инженер, для себя делаю вывод, что это высококвалифицированный коллектив, который имеет четкие задачи. Это каждодневный тихий подвиг для того, чтобы спасти Приморье и Дальний Восток от ядерного загрязнения".

Его коллега, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Александр Тютерев также отметил: "Я был уверен и раньше, что это один из объектов первой необходимости для нашего края в сфере экологии. И еще что безусловно бросается в глаза – это влюбленность персонала этого объекта в свое дело. Мы видим, что эти люди уверены в себе, в своих знаниях, имеют огромный опыт".

Слова благодарности руководству ДВЦ "ДальРАО" и лично Константину Сиденко за организацию выезда депутатов на объекты предприятия адресовал председатель Законодательного собрания Приморского края, координатор проекта "Чистая страна" в Приморском крае Александр Ролик.

"Мы наглядно посмотрели, как хранятся радиоактивные отходы. Увидели, что это производится в надлежащих условиях, создана необходимая режимная зона, обеспечены экологические стандарты. Убедились, что все, что делается этим предприятием — делается на пользу жителей Приморского края. Мы получили подробную и, на мой взгляд, исчерпывающую информацию о том, как работает данное предприятие, каковы его цели и задачи, и эту информацию при необходимости будем доводить до наших избирателей", – подчеркнул спикер краевого парламента.



Возложение цветов к месту захоронения военнослужащих ВМФ СССР. Фото: пресс-служба ЗС ПК

В завершение экскурсии вместе с сотрудникам предприятия депутаты Законодательного собрания возложили цветы к месту захоронения военнослужащих ВМФ СССР, погибших при взрыве в ходе ремонтных работ на атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма в августе 1985 года.