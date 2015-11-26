На популярном азиатском курорте объявлено об угрозе распространения опасной болезни

Роспотребнадзор говорит о случаях с летальным исходом
Это интересно 12:10
На популярном азиатском курорте объявлено об угрозе распространения опасной болезни. Фото: pixabay.com

В популярной для отдыха среди приморских туристов стране нависла угроза распространения лихорадки денге. Об этом сообщает Роспотребнадзор, предупреждая отдыхающих, которые планируют поездки в Таиланд.

На сайте ведомства сообщается, что с начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние 2 недели — 21 тысяча, из них 90 случаев закончились летальным исходом.

Эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, носить одежду, максимально закрывающую части тела, использовать специальные отпугивающие насекомых средства, а также обязательно ставить сетки на окна и двери в помещениях.

Медики в свою очередь говорят, что лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое сопровождается повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей.

Отметим, что Таиланд, как курортное направление, является распространенным у жителей Приморского края. Особой популярностью пользуются туристические туры в Пхукет и Бангкок.

Отметим, что в 2013 году Таиланд пережил самую сильную эпидемию лихорадки Денге за последние 20 лет. За этот год от лихорадки "Денге" погибло 126 человек и 135 344 людей было инфицировано вирусом.

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эпидемия болезнь туризм Роспотребнадзор

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