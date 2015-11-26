Жители поселка Трудовое попросили у Заксобрания горячую воду и автобусные остановки

Председатель приморского парламента Александр Ролик провел очередной прием граждан

Председатель приморского парламента Александр Ролик провел очередной прием граждан. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик провел очередной прием граждан на своем избирательном округе в поселке Трудовое Владивостокского городского округа. Участие в приеме также принял заместитель начальника отдела по работе с населением поселка Трудовое административно-территориального управления Советского района администрации города Владивостока Михаил Сохан.

Вопросы, с которыми жители поселка обратились к своему депутату, были самые разные. Например, граждане, проживающие в микрорайоне Плодово-ягодной опытной станции, пожаловались на частные и длительные перебои в электроснабжении.

"За последнее время у нас очень много сделано, — рассказала, в частности, Ксения Дорошенко. — И воду провели, и коллектор новый, и освещение на улицах появилось. Но в то же время в районе ул. 50 лет Октября, Грибоедова, Женьшеневой постоянно и на длительное время отключают свет. Это превращает жизнь людей в постоянное испытание".

А вот жителей поселка Трудовое больше волнует отсутствие горячей воды в межотопительный период. Нужно отметить, что это застарелая проблема поселка, решать которую в последние два года удавалось благодаря активному включению депутатов округа: председателя Законодательного собрания Александра Ролика и председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Игоря Чемериса.

В прошлом году в поселке были частично проведены работы по модернизации сетей, однако гидравлические испытания этого года выявили новые порывы. Для полного решения проблемы горячего водоснабжения поселка Трудовое в межотопительный период также необходимо провести реконструкцию котельной № 61 с установкой нового водонагревательного котла для бесперебойной подачи горячей воды.

Александр Ролик пояснил, что депутаты от округа держат ситуацию на контроле. В нынешнем году финансовые средства на выполнение этих работ в бюджет заложены. В настоящее время ведется подготовка документации и конкурсные процедуры в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ. Работы должны быть проведены до 1 октября.

Примечательно, что большая часть вопросов, с которыми граждане пришли на прием, в этот раз касалась проблем дорожных: обустройства остановочных павильонов, оборудования карманов для общественного транспорта, ограничения скоростного режима на опасном участке и нанесения разметки, совершенствования графика движения автобусов. И это не случайно, ведь значительная часть жителей поселка ежедневно пользуется городским пассажирским автотранспортом, выезжая на работу, учебу по другим различным делам во Владивосток.

Остановочные павильоны требуются на остановках "Торговая" и "Мебельград" трассы "Хабаровск – Владивосток – ст. Угольная", "Примавтодор" на ул. Порт-Артурской. "Если человек неместный, он даже не поймет, что это остановка автобуса", — рассказала на приеме жительница поселка Трудовое Ляна Горваль про остановку "Примавтодор".

Зная о проведении приема председателя Заксобрания, свои предложения по более удобной организации дорожного движения для решения вопроса с автомобильной пробкой в районе поворота с федеральной трассы на Артем также представил горожанин Дмитрий Гуридов.

Напомним, Артем также входит в избирательный округ председателя Заксобрания. Александр Ролик подробно проинформировал всех обратившихся, какие меры будут предприняты им как депутатом, чтобы добиться решения обозначенных жителями проблем.

"Ряд вопросов мне известен, и уже занимаюсь их решением, по новым буду работать с органами исполнительной власти и главой Владивостока Олегом Гуменюком, который всегда оперативно реагирует на мои обращения в интересах жителей города", — отметил спикер Заксобрания.

Александр Ролик также подчеркнул, что проведение регулярных личных приемов граждан позволяет получать важную обратную связь от горожан, доверивших народным избранникам депутатские мандаты. "Именно в процессе непосредственного общения понимаешь остроту проблем, с которыми приходят люди", — подчеркнул председатель Заксобрания Приморья Александр Ролик.