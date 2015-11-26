Перевозчиков Владивостока с начала года оштрафовали более чем на полмиллиона рублей

Нарушения допускают как руководители компаний, так и водители автобусов
Общество 15:04
Автобус. Фото: ИА PrimaMedia

Сумму в 635 тысяч рублей заплатят в городскую казну автотранспортные предприятия Владивостока за различные нарушения, допущенные в период с января по май. Речь идет о нарушениях, которые допускают как руководители компаний, так и водители автобусов. Суммы штрафов составляют от 5 до 8 тысяч рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, в списке – 91 нарушение с начала года. Чаще всего это неудовлетворительное техническое состояние автобусов и их недовыпуск на маршруты. В списке нарушителей – большинство городских автотранспортных предприятий, занятых перевозкой пассажиров.

"За недовыпуск автобусов на линию сумма штрафа составляет 8 тысяч рублей, но за повторное подобное нарушение он будет равен уже 15 тысячам. За неудовлетворительное санитарное или техническое состояние транспортного средства перевозчик заплатит 5 тысяч. Такая же сумма будет взыскана за остановку в неположенном месте. Во Владивостоке такие нарушения часто случаются на остановке "Некрасовская", когда водители останавливаются и высаживают пассажиров у леерных ограждений", — подчеркивает начальник управления транспорта Александр Иванов.

Напомним, нарушения фиксируют специалисты управления транспорта. Это происходит во время выездных проверок, а также после изучения обращений граждан. Один из подобных рейдов недавно прошел с участием главы города Олега Гуменюка.

Сегодня во Владивостоке 14 автотранспортных предприятий заняты перевозкой пассажиров на регулярных внутригородских маршрутах. Это 13 коммерческих и одно муниципальное предприятие. Ежедневно на дороги краевого центра выходит в среднем 600 автобусов.

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