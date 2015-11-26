Письма от "тайных ангелов" помогут детям, оставшимся без родителей, научиться коммуникации

Все взрослые участники социального проекта проходят обучение в Школе приемных родителей

Письма. Фото: ИА PrimaMedia

Приморская краевая общественная организация замещающих семей "Приморье без сирот" намерена расширять географию проекта "Тайный ангел", выигравшего президентский грант во втором конкурсе 2018 года. Проект направлен на социализацию, развитие навыков взаимодействия и свободной коммуникации у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старшего школьного и подросткового возраста, а также призван помочь ребятам обрести в своей жизни значимого взрослого – так называемого наставника, сообщает ИА PrimaMedia.

На начальном этапе проекта будущий наставник проходит специальное обучение на базе Школы приемных родителей и готовится к основному этапу – переписке с одним из ребят, которая будет длиться на протяжении месяца. Подать заявку на участие в проекте каждый желающий может, заполнив анкету на сайте организации "Приморье без сирот".

Задача ребенка – узнать, как можно больше о своем "тайном ангеле", чтобы во время финальной встречи участников проекта угадать, кто именно был его другом по переписке.



— На сегодняшний день в Приморье в общей сложности реализовано уже шесть таких проектов – четыре во Владивостоке и по одному в Артеме и Уссурийске. Их участниками стали 39 "тайных ангелов", а результатом – около 30 пар "взрослый – подопечный". Конечно, останавливаться на этом мы не хотим: в наших планах расширять географию проекта, повышать квалификацию наставников и помогать ребятам со вступлением во взрослую жизнь, — рассказывает Виктория Назаренко, руководитель проектов организации.



Принять участие в проекте и стать "тайным ангелом" для одного из детей, живущих в социальном учреждении, может каждый человек, достигший совершеннолетия.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.