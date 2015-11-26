Александр Витальев: "Выпускницы" возвращаются в "Ковчег надежды", как в родной дом

Председатель общественной организации соцподдержки населения "Живая надежда" рассказал, как сегодня работает приют для мам с малышами

Александр Витальев. Фото: ИА PrimaMedia

Социальный приют "Ковчег надежды" для матерей с маленькими детьми начал свою работу в пригороде Владивостока в 2013 году. Здесь принимают тех, кто столкнулся с семейным насилием или непониманием близких. Малыши, их мамы и беременные женщины могут рассчитывать на поддержку, кров, еду и безопасность. О том, как сейчас работает "Ковчег надежды", в блиц-интервью ИА PrimaMedia рассказал председатель правления организации "Живая надежда" Александр Витальев. Беседа состоялась во время недавнего форума социально ориентированных некоммерческих организаций Приморья.

— Александр Сергеевич, расскажите о вашем проекте "Ковчег надежды".

— Этим проектом наша организация занимается уже шесть лет. Он направлен на реабилитацию женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы предоставляем им условия для проживания, питание. Мамы с детьми могут находиться у нас на попечении до полутора лет – это достаточный срок для того, чтобы встать на ноги, найти работу и жилье.

— Как сейчас обстоят дела в вашем социальном приюте?

— Сейчас дела обстоят уже настолько хорошо, что мы можем позволить себе не думать о том, чем накормить мам с детишками, а можем задумываться о развитии проекта. У нас появились и волонтеры, и партнеры – организации, которые помогают нам с медикаментами, молочными смесями и другими необходимыми для жизни подопечных вещами: это Владивостокский морской торговый порт, сеть "Бубль-Гум", холдинг "Монастырев".

— Какой поддержкой от администрации края вы пользуетесь?

— Мы сотрудничаем с краевым департаментом труда и социального развития, входим в реестр поставщиков социальных услуг и получаем от края компенсацию за эти услуги.

— Собираетесь ли вы подавать заявку на президентский или краевой грант?

— И собирались, и собираемся. Но, думаю, мы пока еще не совсем поднялись до необходимого уровня в части компетенций. Составить заявку можем, а вот чтобы далее сопровождать проект, вести отчетность, нам нужны специалисты. И я сейчас уделяю время поиску кадрового резерва, людей, которые могли бы выполнять такую работу.

— Сколько подопечных у вас сейчас проживают?

— На сегодня десять женщин и 9 детей. Одна из женщин скоро станет матерью. Но заявок гораздо больше: еженедельно по 2-4 заявки мы фиксируем. Кому-то помогаем советом, а у кого-то через несколько дней порыв уйти из дома пропадает, женщина успокаивается и находит выход из ситуации. Кроме того, мы помогаем некоторым семьям дистанционно – они не живут у нас, но мы отправляем им продукты, медикаменты, оказываем юридические услуги.

— Наверное, и ваши "выпускницы" к вам приходят?

— Конечно, приходят – буквально, как в родной дом. Это радует, потому что я не устаю цитировать Федора Михайловича Достоевского: "Самое страшное – когда человеку некуда пойти". Представьте только, что вы остались на улице без родных, близких, без помощи, в тупиковой ситуации. К нам можно обратиться в такой ситуации – и рассчитывать на помощь.

— Александр Сергеевич, "Ковчег надежды" сейчас – это ваше основное дело?

— Да, я занимаюсь только этим. В прошлом я – педагог, работал и учителем, и директором, и в управлении социальной защиты. То есть, я достаточно большую часть своей жизни посвятил детям и защите их прав.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.