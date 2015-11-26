"Все равно изменения будут": Новый закон коснется миллионов водителей с 2020 года

Названа дата, с которой нововведение вступит в силу

Водитель. Фото: pixabay.com

Госдума в третьем чтении приняла новый законопроект, которые затронет миллионы водителей по всей России. Вносятся изменения в процедуру регистрации транспортных средств. Ожидается, что ее придется проходить по новым правилам только с 2020 года, хотя ранее предполагалось, что норма вступит в силу уже с 4 августа 2019 года, однако ее применение было решено отложить.

Суть нового закона состоит в том, что если сегодня автомобилист может поставить машину на учет в любой части России и получить номера с кодом того региона, где проходила процедура регистрации авто, то вот с 2020 года номера будут выдаваться с учетом прописки владельца, иными словами автомобильные номера просто напросто будут выдавать по прописке.



Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Например, если автолюбитель зарегистрирован по месту жительства в Санкт-Петербурге, то у него будет питерский номер, даже если его автомобиль регистрировался во Владивостоке.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что новый законопроект для автомобилистов вступит в силу уже с 4 августа 2019 года, однако ее применение было решено отложить до 1 января 2020 года.

Кроме этого, широко обсуждается и другое нововведение в жизни автомобилистов.

ГИДДД будет присваивать буквенно-числовую комбинацию, а у владельца автомобиля появится выбор — заказывать изготовление номеров в ведомстве или в любой организации, у которой есть необходимые полномочия.