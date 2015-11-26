Вставай и греби: сапбординг набирает популярность в Приморье

Новички и опытные "саперы" рассказали, чем их привлекает катание на надувных досках

Доски для сапсерфинга. Фото: ИА PrimaMedia

Сапбординг, начавший свое триумфальное шествие по России с Приморья, стремительно и бесповоротно завоевывает популярность. Надувные доски с веслом уверенно осваивают поголовно все, от детей до пенсионеров. В авангарде движения, разумеется, спортсмены: в этом году во Владивостоке при поддержке администрации Приморского края прошли уже вторые краевые соревнования по SUP-серфингу.

— Победителем стал опытный каноист Анатолий Товкань, теперь он поедет на московский этап соревнований, который будет проходить в начале августа, — рассказала представитель команды организаторов кубка Приморья Strong Waves Tour Арина Данилина.

Приморские "саперы" прославились на всю страну и любопытной традицией "угона льдины", в котором обычно принимают участие до 100 человек. Эта яркая весенняя акция, прошедшая уже 4 раза, по мнению Арины Данилиной, вполне может считаться визитной карточкой владивостокского сапбординга.

Угон льдины в 2018 году во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Угон льдины в 2018 году во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Угон льдины в 2018 году во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Угон льдины в 2018 году во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Аббревиатура SUP — Stand up Paddle – означает попросту "стоять с веслом". Это довольно молодой вид спорта, в котором спортсмен управляет доской стоя, при помощи весла. В первую очередь сапбординг привлекает людей своей простотой. Для сапбординга нет никаких ограничений – надувные доски выдерживают вес более 200 кг, а справляться с веслом по силам как взрослым, так и детям.

— Наша семья и друзья очень любим проводить время у воды. Увидели — увлекло. Теперь это даже больше чем хобби, это образ жизни. Мы не являемся пока ещё профессионалами и именитыми спортсменами, которых уже немало в России, но активно развиваем и продвигаем данное направление в своём регионе. Новичкам могу сказать одно, боишься — не делай! Делаешь — не бойся! — комментирует приморский спортсмен Антон Салов.

Зачастую погодные условия благоволят к сапбордингу больше, чем к серфингу. В Приморье далеко не везде можно найти достойную волну, а для того чтобы скользить на SUPе, ветер и волны не нужны.

Еще один аргумент в пользу сапбординга – экономичность снаряжения и его транспортировки. Сегодня цены на надувные доски начинаются от 9 тысяч рублей, что вполне доступно многим. Сапы намного дешевле досок для серфинга и виндсерфинга.



"Саперы" в приморских бухтах. Фото: ИА PrimaMedia

Приверженцев сапсерфинга сегодня можно встретить практически в любой части России – даже "сухопутных" регионах: ведь реки и озера есть везде. Тематические интернет-сообщества объединяют любителей спорта и предпринимателей, которые стараются на спрос отвечать предложением.

— Я занимаюсь сапбордингом порядка 5 лет. Для меня не только хобби, это ещё и бизнес. У нас, в Алтайском крае, я один продвигаю это направление. Имею несколько пунктов проката. Произвожу доски сам. Новички с удовольствием тренируются и уже через полчаса становятся новоиспеченными "саперами". Что касается спроса — он зависит от погодных условий. В среднем, 10 прокатов в день. Сезон у нас на Оби короткий, всего 2 месяца, — поделился производитель досок для сапсерфинга Егор Никитин.

"Саперы" в приморских бухтах. Фото: ИА PrimaMedia

Рассказал о своем опыте с досками и приморский спортсмен Андрей Лисов:

— Свой первый сап английской фирмы Red Paddle я купил в 2014 году, это обошлось в 60 тысяч рублей — на тот момент честные мои две зарплаты. Я рассудил, что удовольствие стоит того. При должном уходе сап и 30 лет прослужит, откроет передо мной новые горизонты, будет полезен для здоровья. Ранее я занимался кайтингом, но встал вопрос, чем заняться кайтеру, когда нет ветра. Тогда я и узнал про сапбординг. Должен отметить, что сразу узрел в этом деле что-то большее, чем развлечение. Сап — это идеальный тренажер баланса. Сап тренирует все мышцы тела. Сап — это возможность вырваться из городской суеты. По мнению Андрея, к выбору сапа следует подходить, руководствуясь известной пословицей "семь раз отмерь". Сапы бывают разной длины, ширины, прочности и предназначения. При покупке стоит уделить внимание материалу: однослойные доски могут лопаться, перегревшись на солнце. Есть трехслойные, они дороже, но служат дольше. Сап меньше 10 футов — это, как правило, детская или серф-модель, такие доски тоже стоят в 1,5/2 раза меньше гоночных, размер которых достигает 12 или 14 футов. Не менее важным атрибутом сапера является весло. Также на воде может понадобиться насос и ремкомплект. Новичкам рекомендуют кататься вдоль берега, чтобы не быть унесенными ветром в открытое море. Однако опытные спортсмены умеют справляться с ветром и волнами. Например, "саперы" уже не раз обходили по периметру Русский остров, затрачивая на это всего один световой день. В первой декаде августа любители сапбординга готовятся отправиться в многодневный поход вдоль западного побережья Приморья – из Владивостока к бухте Петрова. Поход будет иметь экологическую направленность: "саперы" зафиксируют состояние приморских бухт и пляжей, привлекая внимание общественности к проблемам охраны природы и одновременно популяризируя сапбординг.

"Саперы" в приморских бухтах. Фото: ИА PrimaMedia

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.