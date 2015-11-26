"Куча бумаг и кострище": приморцев возмутил мусор у озера лотосов

Следы привели к местному детскому дому

Территорию краснокнижных растений в Приморье замусорили. Фото: предоставлено очевидцами

Побережье озера лотосов в селе Новогордеевка, которое проезжают многие приморцы по трассе Осиновка — Рудная Пристань, оказалось завалено мусором. Очевидцы запечатлели старую упаковку и разбросанные листы бумаги с приказами директора детского дома, сообщает ИА PrimaMedia.

В редакцию обратилась жительница Уссурийска Анна, которая во вторник, 30 июля, отправилась с семьей на машине в Чугуевку. По дороге в Новогордеевке остановились у любимого озера с лотосами — полюбоваться редкими растениями и сфотографироваться. Но вместо красивого вида увидели гору мусора.

"Приехала на озеро, на котором каждый год останавливаюсь, там красиво и хорошо, а тут увидела кучу этих бумажек и рядом кострище. Бумажки, видимо, пытались сжечь, но небрежно к этому подошли. Большая часть вокруг валяется, а часть — сгоревшая. В озере купались мальчишки, я спросила, когда появились документы, они ответили, что вчера вечером", — рассказала Анна.

На фотографиях можно разглядеть, что документы принадлежат краевому государственному образовательному казенному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "детскому дому села Новогордеевка".

Территорию краснокнижных растений в Приморье замусорили. Фото: предоставлено очевидцами Территорию краснокнижных растений в Приморье замусорили. Фото: предоставлено очевидцами Территорию краснокнижных растений в Приморье замусорили. Фото: предоставлено очевидцами Территорию краснокнижных растений в Приморье замусорили. Фото: предоставлено очевидцами Территорию краснокнижных растений в Приморье замусорили. Фото: предоставлено очевидцами 1 / 5

Телефон в детском доме не отвечал, а в администрации Анучинского района пояснили: озеро лотосов находится в придорожной зоне и является федеральной собственностью, поэтому администрация района не несет ответственность за данную территорию. Но в порядке благоустройства власти всё-таки наводят порядок вокруг озера.

– Насчет мусора мы разберемся, но детский дом – это краевая структура, мы не можем оказывать на них давление, даже "пальцем погрозить" не можем. Мы проведем беседу, постараемся выяснить, почему их мусор оказался на озере. Хотя у детского дома есть договор на вывоз мусора — какой им смысл выкидывать документы на какое-то там озеро? – прокомментировал первый заместитель главы Анучинского района Аркадий Каменев.

Позже он перезвонил в редакцию ИА PrimaMedia и рассказал, что беседа с директором детского дома состоялась.

– Это, очевидно, дети принесли бумагу для костра и оставили на берегу. Всё будет убрано, – добавил собеседник.

Отметим, что лотос занесен в Красную книгу России. Он цветет всего один раз в году, а увидеть его цветение можно только в течение двух-трех дней. Именно поэтому срывать лотосы бессмысленно. Кроме того, за это можно понести серьезное наказание.