Хирург-имплантолог рассказал, за счет чего можно сделать имплантацию зубов доступнее

Новаторская клиника iDent заявила о новой ценовой политике
Общество 1 августа, 10:00
Новаторская клиника iDent заявила о новой ценовой политике. Фото: предоставлено клиникой iDent

Клиника, которая стала известна в Новосибирске, а затем в России и за ее пределами, как новатор в области имплантации зубов, заявила о новой ценовой политике. Что автоматически означает, что высокотехнологичные стоматологические услуги стали доступней населению. О том, за счет чего этого удалось добиться рассказал хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию зубов по протоколу немедленной нагрузки, известную как "зубы за один день без костной пластики".

— Может ли имплантация зубов стоить дешево? Нет. Может ли они быть доступна по цене? Может. Вы спросите: за счет чего? В нашем случае – за счет расширения клиники, — рассказывает доктор Тодер. — С 1 июля мы работаем по новому адресу, в самом сердце Новосибирска, на улице Сибревкома, 9"б", в ЖК "Флотилия" (200 метров от станции метро "Октябрьская"). Новый масштаб (1500 кв. метров) — новые возможности для наших пациентов. Благодаря тому, что мы можем принять больше пациентов, мы можем себе позволить более гибкую ценовую политику на все виды услуг, на все виды имплантации – от простых до самых сложных операций. Например, имплантация зубов теперь стоит – от 299 тысяч рублей за всю челюсть. Элайнеры (альтернатива брекетам) – на 100 тысяч рублей дешевле. Для многодетных семей у нас действуют специальные цены. И все это – не скидки, не временные акции, это постоянные – честные и обоснованные цены, это то, что имеет под собой рациональную почву.

— Почему такое отношение к скидкам?

— Скидки — это про то, чтобы продать, а мы — про то, чтобы помочь. Чувствуете разницу? Прошло то время, когда медицина была бесплатной. Сегодня, если вы хотите получить качественную медицинскую услугу, придется заплатить – таковы реалии нашего времени. И мы, из уважения к интеллекту наших пациентов, об этом честно заявляем, и не прикрываемся "заманчивыми предложениями" из серии "торопись, а то не успеешь". Как главный врач и соучредитель клиники я с полной ответственностью говорю: скидок просто так не бывает.

Вот смотрите, наша клиника – единственная в России и Восточной Европы – вошла в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers), мы возвращаем зубы даже пациентам с крайней степенью атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у человека полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость… Как вы считаете такие сложнейшие операции, которые требуют огромного опыта, десятилетий работы и постоянной учебы, сложнейшего технологического оснащения обучения всей команды – хирургов, ортопедов, техников, ассистентов и даже администраторов, обеспечивающих психологический комфорт пациента – все это может стоить дешево? Нет. Но мы каждый день делаем все возможное, чтобы эти услуги стали более доступными как можно большему количеству людей.

Новаторская клиника iDent заявила о новой ценовой политике

Новаторская клиника iDent заявила о новой ценовой политике. Фото: предоставлено клиникой iDent

Международный центр имплантологии iDent,

ул. Сибревкома, 9Б, ЖК "Флотилия", "Адмирал М.П. Лазарев"

ст.м. "Октябрьская"

тел. 8 (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

ident-implant.ru

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