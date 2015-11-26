Золотодобытчики-нарушители Приморья заплатят до полумиллиона рублей

В регионе проверили пять золотодобывающих компаний
Общество 31 июля, 21:22
Добыча золота. Фото: Игорь Чёрный, ИА MagadanMedia

Деятельность по добыче золота негативно влияет на состояние речной экосистемы Дальнего Востока: вниз от участков добычи россыпного золота тянутся многокилометровые мутные шлейфы. При помощи снимков из космоса защитники природы выяснили, какие участки рек загрязнены сильнее всего, и проверили компании, располагающиеся рядом, сообщает ИА PrimaMedia.

Проверку золотодобывающих компаний инициировала экологическая коалиция "Реки без границ" при поддержке WWF России. По информации фонда дикой природы, в конце мая они начали "космическую охоту" на нерадивых золотодобытчиков, используя фотографии спутников с околоземной орбиты. При помощи компьютерной обработки загрязнённая вода на таких снимках отличается по цвету от чистой, что помогает инспекторам планировать выездные проверки. На фотографиях были обнаружены многокилометровые участки мутных шлейфов, тянущиеся вниз по течению рек рядом с компаниями по добыче россыпного золота.

Такая "космическая охота" проводилась и в 2018 году, но теперь в её географию были включены Еврейский автономный округ, Приморский и Хабаровский края. По результатам спутникового мониторинга в июне этого года инспекторы проверили пять участков недр в Приморье — все находятся в Красноармейском районе. Выяснилось, что участки в ненадлежащем состоянии, месторождения разрабатываются неправильно, а отходы не утилизируются должным образом. Материалы проверки переданы во Владивостокскую природоохранную прокуратуру. Нарушителям грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, уточнили в администрации Приморского края.

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