"У меня закончилась валерьянка": комментатор спидвея об этапе чемпионата России

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"У меня закончилась валерьянка": комментатор спидвея об этапе чемпионата России

Во Владивостоке, на стадионе "Авангард", местная команда "Восток" принимала команду "Турбина" – гонщиков из Балакова (Саратовская область). От каждой из команд выступали также приглашенные легионеры – датский гонщик Ники Педерсон за "Турбину" и Кшиштоф Бучковский из Польши за "Восток". Приморская команда одержала уверенную победу, сообщает ИА PrimaMedia.

Мотогонка на овальной трассе вечером 31 июля состояла из 15 заездов, в каждом из которых по два участника от команды пытались опередить друг друга и набрать большее количество очков.

Стадион был забит под завязку, люди сидели на ступеньках и стояли в проходах. Несколько постоянных болельщиков в форменных футболках и кепках без устали скандировали "ВОС-ТОК, ВПЕ-РЁД!". Их поддерживала вся трибуна. Комментатор рассказал, что преданная болельщица Татьяна даже ездила с приморскими гонщиками в другие города.

"Никуда от неё не денешься, – шутил комментатор, – даже на вокзале её оставляли, всё равно дорогу к нам находит".

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Первые несколько заездов зрители смотрели спокойно, но с каждым новым кругом напряжение нарастало, и к концу гонки со своих мест поднялась почти вся трибуна. Было всё: заносы, рестарты и предупреждения за неспортивное поведение. Илья Чалов из "Турбины" драматично сошёл на шестом заезде: попытавшись обогнать соперника, он неудачно упал. Особенно интересно было смотреть заезды, в которых участвовал Григорий Лагута – победитель личного чемпионата Европы по спидвею в этом году. Даже не зная, в каком Григорий шлеме, его легко можно было узнать по большому расстоянию, которое отделяло его от остальных гонщиков. Во многом благодаря Григорию "Восток" победил с разрывом в 17 очков.

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В спидвейном клубе "Восток" начинали свою карьеру многие знаменитые гонщики, ставшие чемпионами Европы и мира. Сама команда уже неоднократно становилась победителем чемпионата России по спидвею, в том числе и в прошлом году. Набрав большее количество очков, первое место в этом году себе уже обеспечила команда "Мега-Лада" из Тольятти. "Турбина" и "Восток" соревновались за второе.

– Спидвей стараюсь не пропускать, бываю на всех мероприятиях. По-моему, лучший гонщик, как и всегда – Григорий Лагута. Сегодня способных участников много, легионеров тоже интересно смотреть, за счёт них "Турбина" выиграла пару заездов. Гонки очень волнительные, задор чувствуется всё время. Особенно приятно, когда команды приблизительно равны по силам, – поделился с корр. редакции один из зрителей гонки Александр Ильченко.

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1.08.2019

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