Ученые готовятся выпустить третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

Всего будет выпущено три косатки: крупная самка, самец и молодая самка

Косатки. Фото: ВНИРО

Третий этап выпуска морских млекопитающих из бухты Средняя в Охотское море стартует сегодня, 1 августа. В третьей партии животных будет выпущено три косатки: крупная самка, самец и молодая самка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ВНИРО.

Все три косатки в бухте Средняя жили в одном вольере и представляют собой сложившуюся социальную группу. Хотя они, по-видимому, и не являются членами одной семьи, за время содержания в бухте Средняя у них сложились устойчивые командные отношения и определился лидер – крупная самка. Ее длина сейчас превышает 4,5 метра, а возраст ориентировочно составляет 8-10 лет. Примерно те же размеры имеет и самец. Младшая самка длиной около 4 метров и возраста около 6 лет отличается спокойным характером и общительностью, во время содержания в бухте Средняя она одинаково хорошо ладила и с крупной самкой, и с самцом. По мнению ученых, такой состав группы повышает шансы успешного возвращения косаток в естественную среду обитания, возможного соединения с семьей диких сородичей или образования собственной семьи.

Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя — Хабаровск – Николаевск на Амуре – побережье Охотского моря. На всех этапах пути животных будут сопровождать опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники. В этот раз мы ожидаем хорошую погоду в районе выпуска: по прогнозу во время запланированного выпуска на побережье Шантарского района ожидается переменная облачность, слабый северо-восточный ветер (1-3 м/сек), высота волны в прибрежной зоне менее 0,5 метров.

Выпуск косаток будет производиться в соответствии с рекомендациями научного Консилиума и с учетом конкретной обстановки на месте. Дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет 5-6 дней.