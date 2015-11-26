Ученые готовятся выпустить третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

Всего будет выпущено три косатки: крупная самка, самец и молодая самка
Китовая тюрьма
Общество 1 августа, 09:39
Косатки. Фото: ВНИРО

Третий этап выпуска морских млекопитающих из бухты Средняя в Охотское море стартует сегодня, 1 августа. В третьей партии животных будет выпущено три косатки: крупная самка, самец и молодая самка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ВНИРО.

Все три косатки в бухте Средняя жили в одном вольере и представляют собой сложившуюся социальную группу. Хотя они, по-видимому, и не являются членами одной семьи, за время содержания в бухте Средняя у них сложились устойчивые командные отношения и определился лидер – крупная самка. Ее длина сейчас превышает 4,5 метра, а возраст ориентировочно составляет 8-10 лет. Примерно те же размеры имеет и самец. Младшая самка длиной около 4 метров и возраста около 6 лет отличается спокойным характером и общительностью, во время содержания в бухте Средняя она одинаково хорошо ладила и с крупной самкой, и с самцом. По мнению ученых, такой состав группы повышает шансы успешного возвращения косаток в естественную среду обитания, возможного соединения с семьей диких сородичей или образования собственной семьи.

Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя — Хабаровск – Николаевск на Амуре – побережье Охотского моря. На всех этапах пути животных будут сопровождать опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники. В этот раз мы ожидаем хорошую погоду в районе выпуска: по прогнозу во время запланированного выпуска на побережье Шантарского района ожидается переменная облачность, слабый северо-восточный ветер (1-3 м/сек), высота волны в прибрежной зоне менее 0,5 метров.

Выпуск косаток будет производиться в соответствии с рекомендациями научного Консилиума и с учетом конкретной обстановки на месте. Дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет 5-6 дней.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Ученые назвали дату третьего выпуска косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

Три косатки, выпущенные из "китовой тюрьмы", разошлись, встретив в море диких сородичей

Еще трех косаток выпустили на свободу в Охотское море

Написать автору
морские млекопитающие

Ученые назвали дату третьего выпуска косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

25 июля, 10:01

Три косатки, выпущенные из "китовой тюрьмы", разошлись, встретив в море диких сородичей

24 июля, 17:56
Во Владивостоке открывается бесплатный мобильный кинотеатр
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia