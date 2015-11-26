Приморье оплакивает умершую в скорой девочку и обсуждает качество медицины

Платная вакцина, некачественное оснащение медучреждений и нерадивые врачи стали предметом массового недовольства жителей Приморья

Бурная полемика развернулась в социальных сетях Приморья вокруг страшной трагедии: скоропостижной смерти 4-летней Варвары прямо в карете скорой помощи в день ее рождения. Врачи, жители поселка и просто неравнодушные граждане высказывают свои мнения о качестве и состоянии местной медицины, системе обязательной вакцинации и многом другом. Что думает Приморье на эти насущные темы — в публикации ИА PrimaMedia.

Большую волну общественного недовольства вызвала тема непрофессионализма врачей, а также состояния местной медицины, которое не позволяет оказывать пациентам квалифицированную помощь, а врачам — получать достойную оплату.

Как отмечают жители поселка Ярославский, где жила маленькая Варвара, ситуация с медициной в населенном пункте оставляет желать лучшего.

"Да, у нас в Ярославском с врачами полный кошмар! Нет ни одного толкового,что детского,что терапевта..кто был,уже на пенсии давно,а те кто остались— их гнать в шею вместе с главврачом!" — пишет пользователь @natalya125rus. "Наши соседи пошли с детьми за справкой для детсада,предварительно записавшись на приём.Пришли, а врача нет на месте( рабочий день в разгаре)..В регистратуре ответили,что у нее приём уже окончен!!!! Это как?!?! Наш Ярославский посёлок немаленький, детей много,да и приезжают из Луков, Вознесенский, Камышовки люди в больницу".

"Это уже не первая смерть... Нет у нас в поселке реанимации, нужно везти человека в район. А это время! Время, которого нет. Настоящих специалистов по пальцам пересчитать", — пишет Ксения Мороз.

"Это ужас , я могу качественно оказать услуги только работая в частной структуре. В больнице нет медикаментов , ну нет их и все , по крайней мере в сёлах это точно", — отмечает @vero_nika_stom

Своей позитивной историей борьбы со страшным менингококком поделилась пользователь @chuchundra61.

"Да, жалко, скорей всего упустили время. Мой сын в этом же возрасте подхватывал эту заразу. Нам повезло на скорой был опытный детский врач, который сразу определил диагноз, сына спасли. Было очень страшно", — пишет она.

Подавляющее большинство приморцев, вступивших в обсуждение, считает — местная медицина находится на далеком от совершенства уровне.

"Медицины в крае нет. Максимум весь во Владивостоке. Убили медицину, и, как следствие, людей убивают такой медициной. Бедная малышка. Я бы звонила в страховую и поднимала на уши всех. Это хоть какой-то шанс", — пишет Юлия Каскова.

"А кто нибудь ответит за неверный диагноз, несвоевременное оказание помощи и смерть малышки?... Сомневаюсь. И у нас вроде как есть вертолеты "скорой помощи" с кожаным салоном. Почему не использовался для доставки тяжело больного ребенка в соответствующую больницу?.. Вопросы без ответов......", — Андрей Ковалев.

Ряд пользователей встает на сторону врачей, отмечая большое давление, которое оказывается на них сверху, а также низкие зарплаты и недостаточную оснащенность самих медучреждений.

"Ситуация сложная. Врачей запугают и они будут боятся принимать решения, и в нужный момент будет потеряно время", — считает @alexeyyr.

"Тут кто-то пишет, надо сажать врачей. В машине не было оборудования — это вина не врачей. Это что касается реанимационных мероприятий. В больнице, где делали капельницу, там да, должны были направить в стационар и обследовать, но видимо подумали что обычное ОРВИ , в таких случаях на менингококк и не подумаешь как правило. Ну а если врачей начнут сажать пачками, то в нашей стране это даст обратную реакцию: мы и вовсе останемся без медицинской помощи, и будем умирать как мухи. Кстати, правительству это скорее на руку будет", — пишет @lina_iorgu.

"Скоро у нас врачей не останется и тогда никто виноват не будет. Врачи всегда во всём виновны.... а они тоже люди", — отмечает @anzhelik_s.

Отдельной строкой прошла и тема вакцинации детей. Без уточнения обстоятельств произошедшего пользователи бросились обвинять и самих родителей девочки, ссылаясь на растущее число борцов с вакцинацией — так называемых антипрививочников.

К таковым родители Варвары себя вовсе не относят.

— Прививки мы делаем, вот только от данной инфекции не было. Сейчас всей семье поставили, и еще всему садику и классу. У меня еще двое деток, Варя средняя была, — отмечает мама девочки, Кристина.

Вакцинация от менингококковой инфекции не входит в плановый национальный календарь прививок. Вакцину предлагается сделать лишь тем, кто находится "в очаге инфекции".

Как отмечает в комментариях врач Иван Панкратов, "защищен – если привит". По мнению специалиста, спастись от молниеносной менингококковой инфекции можно благодаря импортной вакцине, разрешенной детям с 9 месяцев. Однако стоимость такой прививки, как отмечает пользователь Мария Дробышева, составляет во Владивостоке 5000 — 5500 рублей. А ведь ребенку до года таких прививок нужно две. Насколько подъемной можно назвать эту сумму для семьи в сельской местности с двумя — тремя детьми?

Вокруг истории с маленькой Варварой среди врачей и родителей детей развернулась отдельная дискуссия о том, какая всё-таки вакцина на 100% защитит от страшного менингококка.

"К сожалению, в России не зарегистрирована вакцина от серотипа В. Но это, конечно, не отменяет того, что прививку надо ставить. С ней риск заболевания существенно снижается", — считает врач-педиатр Мария Димакова.

"От серотипа В есть вакцина,но она не зарегистрирована в России", — пишет пользователь @uska411.

Выходит, простому родителю, да еще и живущему в селе, разобраться с необязательными, дорогими, но такими важными прививками будет непросто.

Напомним, трагедия произошла в поселке Ярославский Хорольского района 22 июля. В шесть часов утра у 4-летней Варвары в ее день рождения появились первые признаки недомогания: температура, головная боль. Всего примерно через 6 часов во время транспортировки в карете скорой помощи из Ярославского в поселок Хороль малышки не стало. Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту гибели ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина смерти — менингококковая инфекция — не уточненная. До часа "Х" никто из врачей подобного диагноза или предположения не озвучивал. Родители подозревают медиков в некомпетентности и рассчитывают на возбуждение уголовного дела.