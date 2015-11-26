Во Владивостоке открывается бесплатный мобильный кинотеатр

Любой желающий сможет посмотреть несколько десятков картин разных жанров на скорости 4G

Мобильный оператор Tele2 приглашает посетить 4G-кинотеатр под открытым небом. Фото: Tele2

С 3 по 16 августа мобильный оператор Tele2 приглашает посетить 4G-кинотеатр на набережной Спортивной гавани (0+). Жители и гости Владивостока смогут посмотреть несколько десятков картин разных жанров абсолютно бесплатно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Tele2 предлагает смотреть кино по другим правилам. В 4G-кинотеатре нет кассы, билетов и рядов кресел. Здесь – большой экран, мягкие пуфы, бесплатный попкорн и фильмы на скорости 4G. Зрителям доступны комедии и триллеры, боевики, мелодрамы, подборка мультфильмов для маленьких зрителей. Новинки и классика большого кино – в нестандартной обстановке.

Уличный показ кино стартует 3 августа. Павильон Tele2 располагается в непосредственной близости от арт-объекта "Семь сопок". Киносеансы на высоких скоростях 4G состоятся при любой погоде. При необходимости каждого зрителя уличного кинозала обеспечат теплым пледом.

Также для любителей интересных фотосессий на территории мобильного кинотеатра организаторами будет установлена фотозона. Посетить киносеансы под открытым небом можно будет до 16 августа включительно. Афиша 4G-кинотеатра доступна на сайте kino.tele2.ru.

"Tele2 предлагает жителям Владивостока разнообразить свой досуг и посмотреть фильмы в 4G-кинотеатре. Наш высокоскоростной мобильный интернет позволяет транслировать видео в хорошем качестве и в любом месте. Каждый может убедиться в качестве 4G-интернета Tele2, посетив наш онлайн-кинотеатр на Спортивной набережной. Это отличное место, чтобы провести летний вечер с семьей или друзьями, окунувшись в атмосферу большого кино", — рассказал директор приморского филиала Tele2Андрей Шмалев.

Кроме того, Tele2 в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино приглашает всех желающих стать кинокритиками. 10 и 11 августа в 20.30 в Амфитеатре на набережной Спортивной гавани пройдет открытый фестиваль уличного кино. Каждый сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком или светом телефона. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита.

На фестивале во Владивостоке обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды "большого" кино. В 2019 году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова "Электрический Ток" (16+) с Александром Палем в главной роли.