Приморский путешественник с собакой взобрался на Эльбрус

Сиба-ину в горнолыжных очках полюбили туристы из разных стран
Общество 1 августа, 12:25
Сиба-ину на Эльбрусе. Фото: Предоставил редакции Владимир Чернышёв

Приморский путешественник Владимир Чернышёв покорил самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус. Большую часть пути вместе с ним прошла его собака — сиба-ину по кличке Деймос, сообщает ИА PrimaMedia.

Путешественник из Владивостока покорил приморские горы, но в июле он решил взять новую высоту — Эльбрус. Вместе с ним взбирался пёс Деймос, который почти поднялся до вершины. Владимир рассказал корр. редакции о подготовке к восхождению, возникших трудностях и мотивации от Виктора Цоя.

— Это был самый тяжелый день в моей жизни. Восхождение было очень тяжелым в физическом плане, но гораздо тяжелее — в психологическом. Из-за низкого давления ты задыхаешься, надо обязательно идти в одном темпе, а шли мы группой, было сложно. Ты идешь со снаряжением и рюкзаком, с ледорубом, в огромных горных ботинках. Очень хочется отдохнуть, поесть и поспать. Сложно заставить себя двигаться дальше. Хочется закрыть глаза и оказаться дома в теплой ванне. Всю дорогу я прокручивал в голове фразу Виктора Цоя: "Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть". На этом и держался, — отметил приморский путешественник.

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Взбирались туристы ночью, потому что днём погода переменчивая. Важно успеть покорить вершину до полудня, если не получится — придётся начинать с нуля на следующий день. Подъём в среднем занимает 10 часов, но команда Владимира потратила на час меньше. Вышли в час ночи, поднялись к 10.00.

Группа состояла из 18 человек, восемь из которых отказались от подъёма на середине пути — поняли, что физически не потянут такую нагрузку. Затем отказались ещё шестеро. До вершины дошло всего четыре человека.

Несмотря на изначальную решимость дойти с Деймосом до вершины, в конце пути Владимир отказался от этой идеи. Он рассказывает:

— С собакой мы дошли до высоты 4700 метров, до скал Пастухова. Я планировал брать Деймоса на вершину, абсолютно не сомневаясь, что он легко перенесёт подъём. Но в день перед штурмом меня отговорили. Это и для человека жутко тяжело — причём он может сказать о том, что у него что-то болит, может развернуться и пойти вниз. Собака ничего не скажет. Но мы прошли вместе огромный участок пути, Деймоса сразу назначили капитаном нашей "Команды шерстяных".

Я купил собаке специальные очки, поставил на них солнцезащитные линзы. Мы тренировались носить их дома. Деймосу было непривычно, он их скидывал, но со временем привык и на Эльбрусе чувствовал себя в них отлично. Он произвёл фурор: туристы со всего мира были в восхищении, фотографировались с ним. Никто раньше не видел собаку в горнолыжных очках.

Сиба-ину на Эльбрусе

Сиба-ину на Эльбрусе. Фото: Предоставил редакции Владимир Чернышёв

Чтобы Деймос лучше слушался хозяина, Владимир занимался с ним на специальных курсах в ДОСААФ. Там сиба училась выполнять команды. Затем они увлеклись каникроссом — видом спорта, в котором собака тянет за собой бегущего спортсмена. Владимир с Деймосом даже участвовали в соревнованиях и получили приз зрительских симпатий. Всё очень удивились, что сиба-ину пришла соревноваться с хаски, маламутами и самоедами. А за несколько месяцев до Эльбруса путешественники начали регулярно бегать — 2-3 раза в неделю по 3-5 км. Владимир считает, что это довольно халатное отношение к подготовке – он даже представить не мог, что восхождение займёт столько сил, хотя всю жизнь занимался спортом. О решении взять с собой собаку путешественник говорит так:

— Мы с Деймосом — команда, лучшие друзья. Вместе везде: и на мотоциклах, и на сапах, и в горах. Это путешествие заняло три недели, и я даже не думал о том, чтобы не брать его с собой.

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