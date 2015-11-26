Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-Банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц

По оценкам экспертов, годовой оборот платформы в перспективе двух лет может вырасти до 300 млрд рублей
Бизнес 1 августа, 11:45
Доллары. Фото: ИА PrimaMedia

Объем расчетов с агентами по продаже авиабилетов через блокчейн-платформу Альфа-Банка и S7 Airlines (3+) по итогам июля 2019 года превысил $1 млн в месяц. Инновационная блокчейн-платформа для автоматизации расчетов между авиакомпанией S7 и ее агентами по продаже авиабилетов позволяет упростить и повысить скорость расчетов и сократить бумажный документооборот, при этом гарантировав безопасность операций, сообщает пресс-служба банка.

По оценкам экспертов Альфа-Банка, годовой оборот платформы в перспективе двух лет может вырасти до 300 млрд рублей за счет B2B-расчетов за товары и услуги туристической отрасли.

"Высокие показатели нашего проекта с S7 Airlines показывают, что блокчейн-технология создает ценность и во многом является определяющей для рынка B2B-расчетов. Агенты ушли от гарантий и депозитов, снизили операционные издержки и могут вести расчеты 24/7. Мы видим большой потенциал использования смарт-контрактов и внешней бизнес-логики в расчетах и документообороте в различных секторах экономики. Альфа-Банк будет и дальше развивать данное направление вместе S7 Airlines", — заявил директор транзакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов.

"Благодаря новой технологии агентам стало проще работать с авиакомпанией напрямую, что позволило нам расширить собственную сеть продаж S7 Airlines. В течение этого года к платформе планируется подключить первых онлайн-агентов, которые работают по стандарту NDC", — отметила директор по продажам S7 Group Екатерина Дмитрук.

S7 Airlines продала первый в мире авиабилет при помощи подключения к банковской системе через блокчейн в июле 2017 года. Приватный блокчейн был построен на базе протокола Ethereum. Это первый проект, в котором была создана инфраструктура для проведения платежей в постоянном режиме, — от системы бронирования билетов до системы проведения платежей банка.

В августе 2018 года Альфа-Банк совместно с "Газпромнефть-Аэро", оператором авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", и S7 Airlines, запустили блокчейн-сервис, позволяющий авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке воздушных судов без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки.

Услугу оказывает ПАО "Альфа-Банк ".

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