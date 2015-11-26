Без китайских яблок, персиков и нектаринов Приморье рискует остаться уже в августе

Россельхознадзор воводит запрет на ввоз семечковых и косточковых культур из Китая

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Доступные китайские нектарины, сливы, персики, яблоки и прочие фрукты на приморских прилавках станут лишь воспоминанием после 10 августа. Ввиду большого числа карантинных грузов, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору была вынуждена запретить поставки семечковых и косточковых культур из Китая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Россельхознадзор.

Данное решение было принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами. Так, в 2018-2019 гг. карантинные объекты были выявлены в 48 случаях. Основные выявления приходятся на семечковые и косточковые культуры. Обнаруживаемые Россельхознадзором объекты снижают урожаи семечковых и косточковых культур на 30–90%.

По каждому факту поступления в Россию зараженной продукции Россельхознадзор направлял официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Ведомство также шесть раз обращалось к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. К сожалению, обращения Россельхознадзора не привели к проведению инспекций.

Необходимо отметить, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. В страну ежегодно поставляется более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков, более 80 тысяч тонн томатов, порядка 53 тысяч тонн картофеля продовольственного, а также 100 тысяч тонн лука и чеснока. При этом допуск продукции из Китая в 90-е годы был осуществлен по упрощенной процедуре. К поставкам была допущена продукция из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства.

К сожалению, фитосанитарная ситуация в Китае значительно изменилась, и обнаружения карантинных организмов говорят о необходимости ее пересматривать.

Россельхознадзор ожидает проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли.

Запрет на ввоз китайских фруктов особенно сильно грозит ударить по Приморью, как его российскому соседу.Ограничения, введенные Россельхознадзором, в полной мере прояснят ситуацию с тем, откуда на самом деле привозятся потребляемые приморцами фрукты. Нередки случаи, когда продавцы выдают за фрукты из Узбекистана, Кореи и бог знает откуда еще все тот же Китай.

Конечно, на фруктовых прилавках Приморья можно найти по сезону и местную продукцию, и фрукты из Азии, Америки. Вот только стоимость их существенно отличается от китайских цен. С прекращением китайских поставок фрукты в Приморье рискуют стать доступными лишь малому проценту населения с высоким доходом.