Грузовик сбил женщину с ребенком в Приморье

Пострадавшую госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, мальчик отделался ссадинами и сотрясением мозга

Грузовик. Фото: ИА PrimaMedia

Водитель грузовика сбил женщину с 8-летним ребенком в районе дома № 75А на улице Агеева в Уссурийске, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада медиков. Установлено, что 23-летний водитель грузовика, двигаясь в районе дома № 75А на улице Агеева, совершил наезд на 41-летнюю женщину и 8-летнего ребенка, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

В результате автоаварии пешеходы получили травмы. Женщина госпитализирована в состоянии комы с черепно-мозговой травмой и переломами. 8-летний ребенок направлен на амбулаторное лечение с ссадинами и сотрясением головного мозга.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствие с законодательством Российской Федерации.