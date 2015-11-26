Режим ЧС ввели в Пограничном районе Приморья из-за подозрения на африканскую чуму свиней

В радиусе 100 км от очага запрещена реализация свинины
Общество 1 августа, 12:09
Свиньи. Фото: ИА PrimaMedia

Режим ЧС ввели в Пограничном районе Приморья, так как в одном из хозяйств обнаружили заболевание – предположительно африканскую чуму свиней. В радиусе 100 км от очага запрещена реализация свинины. Об этом сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством вице-губернатора Приморья Олега Мельникова в четверг, 1 августа, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Заболевание было обнаружено 31 июля в хозяйстве, расположенном недалеко от автоперехода Сосновая Падь. Для подтверждения вируса образцы направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных во Владимир. На данный момент в муниципалитете объявлен режим ЧС.

"В хозяйстве содержатся почти 70 свиней, вирус занесен в результате нарушений ветеринарных правил – бесконтрольного выгула животных. Все они в ближайшее время будут уничтожены, в районе автоперехода выставлен пост ДПС, работают ветеринарные врачи", – проинформировал руководитель Госветинспекции Приморья Дмитрий Кузин.

Олег Мельников подчеркнул, что необходимо принять все необходимые профилактические меры и не допустить распространение вируса по территории края.

"На границе 100-километровой зоны от очага будут выставлены посты. Вывоз свиней, реализация продукции свиноводства запрещены", – обозначил заместитель главы региона.

Отметим, для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

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