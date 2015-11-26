Первые выходные августа в Приморье будут жаркими

Максимальные температуры воздуха составят +25…+33°C
Общество 1 августа, 12:30
Лето. Фото: ИА PrimaMedia

Первые августовские выходные дни в континентальных районах Приморья ожидаются по-летнему жаркими. Максимальные температуры воздуха составят +25…+33 °C. В субботу местами пройдут освежающие кратковременные дожди, а в воскресенье дожди останутся лишь на севере, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

На побережье будет оказывать влияние гребень антициклона, усиливающегося над Охотским морем. Преимущественно без осадков. Будет выноситься низкая слоистая облачность, максимальная температура понизится, +18…+24°C.

Во Владивостоке в выходные дни погода с переменной облачностью, существенных осадков не ожидается. В ночь на субботу +20…+22°C, днем воздух прогреется до +25…+28°C, в пригороде теплее. В воскресенье усилится южный ветер. Температурный фон ожидается ниже на 2–3 градуса.

Лето — хорошее время для прогулок на природе, поездок на дачу. В ясную погоду принимать солнечные ванны нужно без фанатизма, так как жаркие дни могут обернуться тепловыми ударами. Врачи советуют поменьше находиться на солнце, пить много воды. Чтобы избежать ухудшения состояния здоровья, в пик жары лучше снижать физические нагрузки. Желающие могут искупаться в ближайших водоемах. Температура воды комфортная — в Амурском заливе +22°C, в заливе Посьета +25°C, в бухте Находка +17°C.

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