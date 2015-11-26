Главная похоронная контора Владивостока приостановила свою работу

Очевидцы сообщают, что в здание никого не пускают, а на крыльцо выходят люди в форме
Общество 1 августа, 13:43
По неизвестным причинам "Некрополь" во Владивостоке прекратил работу. Фото: ИА PrimaMedia

Муниципальное предприятие "Некрополь" по неустановленным причинам прекратила работу. Очевидцы сообщили редакции, что в здание предприятия выборочно пускают людей в форме и предположительно сотрудников, но для клиентов "Некрополь" закрыт.

Сегодня, 1 августа, стало известно о прекращении работы похоронной службы Владивостока. В самом "Некрополе" трубку никто не берет, официального заявления о причинах случившегося нет и на входных дверях не висит объявление. Прохожие очевидцы заметили, как из здания вышел сотрудник в форме.

— Я не знаю, кто это, такие погоны впервые вижу. Только что ушел мужчина, который хотел попасть в "Некрополь", но его не пустили, по нему прям видно, что у него кто-то умер. Он постоял немного и уехал. А этот в форме зашел обратно в здание, — поделился с редакцией прохожий Андрей.

На данный момент в администрации никак не прокомментировали ситуацию.

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Напомним, МУП "Некрополь" и его прежний руководитель Игорь Бабынин регулярно становились участниками всевозможных мрачных скандалов, связанных с предоставлением гражданам услуг по захоронению их умерших близких.

Последней "каплей" стала проверка деятельности предприятия контрольно-счетной палатой и прокуратурой в 2017 году. Обнаруженная фальсификация документов, двойные проплаты за одни и те же похороны, получение прибыли через аффилированные организации стали поводом для возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество". Вероятно, это заставило "похоронного короля" Бабынина, более 12 лет руководившего кладбищенским бизнесом во Владивостоке, покинуть свой пост. Хотя, по его словам, это произошло в связи с ухудшением здоровья и необходимостью получить лечение за границей.

С приходом новой власти в мэрии активно заговорили о нерентабельности МУПов, больших убытках от их деятельности и необходимости сократить количество муниципальных предприятий. МУПы "Магазин "Медтехника" и "Стеклотара" находятся в процессе упразднения. МУП "Спецзавод № 1" переименовался и перешел в краевую собственность. Два предприятия "Аквамир" и "Парк культуры и отдыха имени С. Лазо" планируют объединить. Публично об упразднении или реформировании МУПВ "Некрополь" прежде не сообщалось.

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