В Артеме активно благоустраивают дворовые территории

Строители уже привели в порядок дворы по улицам Кирова, 54, Кирова, 74/1 и Норильская, 6
Общество 1 августа, 16:29
В Артеме активно благоустраивают дворовые территории. Фото: Олеся Котляр

Благоустройство дворовых территорий в Артеме идет полным ходом. Так уже есть первые МКД на которых работы по асфальтированию территорий завершены. Строители уже привели в порядок дворы по улицам Кирова, 54, Кирова, 74/1 и Норильская, 6, сегодня здесь ведутся окончательные работы по благоустройству территорий для комфортного использования жителями.. Эти МКД входят в число победителей в губернаторском проекте "1000 дворов", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Артемовского городского округа.

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Напомним, что среди 60 дворов – победителей в губернаторском проекте жители 37 МКД выбрали для своих дворовых территорий капитальный ремонт. То есть по этим адресам строители заменят асфальт, установят новые бортовые камни и люки. По итогам проведенных аукционов были заключены муниципальные контракты, согласно которым ремонт асфальтового покрытия в 19 МКД проведет ООО "ИСТ", второй подрядчик ООО "Технострой" отремонтирует 18 домов. Обе копании с начала июля приступили к работам. На сегодняшний день в ремонте находятся 15 территорий. Специалисты ремонтируют дворы по разработанному графику, и, согласно заключенному контракту, должны закончить работы по всем адресам в середине ноября текущего года.

Общая стоимость работ по ремонту 37 дворовых территорий составит около 73 млн рублей, из которых более 51 млн — средства краевого бюджета и почти 22 млн. — из бюджета АГО.

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В 14 дворах МКД, которые вошли в программу "1000 дворов" будут установлены спортивные площадки/воркауты, и 9 артемовских дворов обзаведутся новыми современными детскими площадками. Муниципальные контракты по этим видам работ уже также заключены. На эти цели Артемовскому городскому округу распределены субсидии в размере более 32 млн рублей, из них 22,4 млн рублей — средства краевого бюджета, 9,6 млн рублей, в целях софинансирования, — средства бюджета Артемовского городского округа. Всего же, для реализации губернаторской программы "1000 дворов", Артему потребует 105 млн рублей.

Помимо реализации проекта "1000 дворов" ремонтные работы в артемовских дворах проходят и по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды". В рамках этого мероприятия в текущем году планируется выполнить ремонт придомовых территорий в 15 МКД на общую сумму 33,5 млн рублей. Семь дворовых территорий в настоящее время уже находятся в работе.

Напомним, что Артемовский городской округ уже третий год подряд принимает участие в приоритетном федеральном проекте "Единой России" "Формирование комфортной городской среды". Для участия в проекте администрацией округа в декабре 2017 года была принята отдельная муниципальная программа "Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018 – 2022 годы".

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