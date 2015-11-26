От "окультуренной" Санаторной до дикого Вятлина: рейд по пляжам Владивостока (ФОТО)

Несмотря на "некурортную" погоду, на пляжах много отдыхающих и следов их пребывания

Пляж в парке культуры и отдыха им. Лазо на Санаторной. Фото: ИА PrimaMedia

Затяжная пасмурная погода не мешает приморцам отгуливать летние отпуска. В любой туман на пляжах Владивостока можно было найти множество отдыхающих. Корреспонденты ИА PrimaMedia посетили популярные места отдыха и посмотрели, насколько ответственно ведут себя посетители побережий.

Парк культуры и отдыха им. Лазо на станции "Санаторная" — одно из самых популярных мест отдыха жителей Владивостока. В выходные дни даже в пасмурную погоду на побережье яблоку упасть негде. Большой популярностью у роллеров, скейтеров и велосипедистов пользуются асфальтированные дорожки парка. Территория ориентирована на семейный отдых с детьми, здесь представлено множество детских развлечений.

Пляж в парке культуры и отдыха им. Лазо на Санаторной. Фото: ИА PrimaMedia Пляж в парке культуры и отдыха им. Лазо на Санаторной. Фото: ИА PrimaMedia Пляж в парке культуры и отдыха им. Лазо на Санаторной. Фото: ИА PrimaMedia Парковка рядом с парком культуры и отдыха им. Лазо. Фото: ИА PrimaMedia Парковка рядом с парком культуры и отдыха им. Лазо. Фото: ИА PrimaMedia Пляж в парке культуры и отдыха им. Лазо на Санаторной. Фото: ИА PrimaMedia Пляж в парке культуры и отдыха им. Лазо на Санаторной. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Что касается состояния пляжа, то несмотря на большое количество отдыхающих, мусора на побережье почти нет. Хотя и попадаются небольшие бумажки и окурки. На территории пляжа и всего парка расположено множество урн и мусорных контейнеров. Однако следует отметить, что природного "мусора" — выброшенной на берег морской травы — на пляже Санаторной в изобилии. Еще одной неприятной особенностью "Санаторной" является дефицит парковочных мест. В пик посещаемости автомобилисты, пытаясь пристроить свой автомобиль, заезжают на газоны и зеленые насаждения.

Еще одна пляжная "мекка" приморцев — Шамора — по санитарному состоянию производит благоприятное впечатление, не считая участка с собранной в кучи, но еще не убранной морской травой вперемежку с мусором. Здесь также находятся контейнеры и урны, для того, чтобы уважающие себя и окружающих отдыхающие не оставляли мусор прямо на песке. Посещаемость Шаморы прямо зависит от уровня инсоляции. Хотя и в хмурую погоду гость побережья не будет одинок.

Пляж на Шаморе. Фото: ИА PrimaMedia Пляж на Шаморе. Фото: ИА PrimaMedia Пляж на Шаморе. Фото: ИА PrimaMedia Пляж на Шаморе. Фото: ИА PrimaMedia Пляж на Шаморе. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Гораздо менее благоустроенный, можно сказать дикий — пляж на станции "Седанка". Здесь значительно меньше отдыхающих, чем на Санаторной. Однако у них больше свободы действий. Здесь разбивают палатки, свободно разводят костры, а с мусором поступают совершенно бесконтрольно. Перед входом на пляж, у станции "Седанка" туристов встречает масштабная стихийная свалка, в ассортименте которой — типичные атрибуты пляжного отдыха. Например, упаковки от снеков, порванный шлепанец, грязная одноразовая посуда, пустые бутылки и банки. На самом пляже также немало неприятных следов пребывания человека. Мусор недобросовестные граждане предпочитают прятать в траве и кустах, что значительно ухудшает внешний вид побережья.

Пляж в районе станции "Седанка". Фото: ИА PrimaMedia Пляж в районе станции "Седанка". Фото: ИА PrimaMedia Пляж в районе станции "Седанка". Фото: ИА PrimaMedia Пляж в районе станции "Седанка". Фото: ИА PrimaMedia Пляж в районе станции "Седанка". Фото: ИА PrimaMedia Пляж в районе станции "Седанка". Фото: ИА PrimaMedia Пляж в районе станции "Седанка". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Пляж на станции "Вторая речка" также является зоной отдыха горожан. Сюда приходят подышать свежим воздухом в основном жители близлежащих районов. Эта территория находится в крайне плачевном состоянии. Вся прибрежная полоса захламлена мусором. Именно на этой территории проходит ежегодный морской субботник. Еще в мае отсюда вывезли тонны мусора. Однако уже сейчас находиться здесь неприятно. По словам экспертов, всеми виной Вторая речка, которая несет в Амурский залив весь "собранный" по пути мусор. Однако не только пресный водоем виновен в происходящем. Пляж захламляют и сами посетители побережья. Урн или мусорных контейнеров нет не только на пляже, но и в его окрестностях.

Зона отдыха в районе станции "Вторая речка". Фото: ИА PrimaMedia Зона отдыха в районе станции "Вторая речка". Фото: ИА PrimaMedia Зона отдыха в районе станции "Вторая речка". Фото: ИА PrimaMedia Зона отдыха в районе станции "Вторая речка". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Старая набережная на пляже в районе станции "Моргородок" привлекает множество отдыхающих. Разрушенный парапет и маленький неблагоустроенный пляж их не пугают. Посетители здесь купаются, жгут костры и готовят шашлыки. При этом само место отдыха сильно загрязнено мусором. Здесь много переполненных мусорных пакетов, рядом с которыми образуются кучи мусора. В целом место производит неблагоприятное впечатление. Кажется, что когда-то здесь была попытка сделать пространство для прогулок и отдыха, по аналогии с набережной Спортивной гавани. Но об этой инициативе уже давно забыли.

Зона отдыха в районе станции "Моргородок". Фото: ИА PrimaMedia Зона отдыха в районе станции "Моргородок". Фото: ИА PrimaMedia Зона отдыха в районе станции "Моргородок". Фото: ИА PrimaMedia Зона отдыха в районе станции "Моргородок". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Мыс Вятлина — это жемчужина не только острова Русский, но и всего побережья Приморского края. Сам мыс — памятник природы регионального значения. Перед ним расположен дикий каменистый пляж. Место находится в получасе езды от Владивостока, но производит впечатление далекого заповедного побережья... Если бы не многочисленные следы пребывания людей. Перед въездом на парковку пляжа расположено несколько информационных щитов с просьбой не сорить, убирать мусор за собой. Напоминание, что здесь убирали мусор во время субботника и лучше сохранить территорию в чистоте. Однако у отдыхающих это не всегда получается. Несколько мусорных контейнеров, расположенных возле пляжа, переполнены, отходы складируются рядом. Также захламлена отходами парковка перед мысом. К слову, огораживают стоянку транспорта пресловутые вкопанные в землю разноцветные покрышки, с которыми мэрия Владивостока уже полгода ведет борьбу. Здесь же, рядом с кучей мусора, валяется информационная табличка от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края о том, что мыс Вятлина расположен на территории памятника природы регионального значения "Геологический разрез Чернышевский". Почему-то щит используют как крышку для канализационного люка. При этом сам пляж находится в относительной чистоте.

Мыс Вятлина. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Вятлина. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Вятлина. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Вятлина. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Вятлина. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Вятлина. Фото: ИА PrimaMedia Мыс Вятлина. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Побережье бухты Соболь — место отдыха, расположенное в районе съезда с объездной трассы в сторону бухты Тихая. Несмотря на каменистое дно и часто высокие волны, оно привлекает множество отдыхающих. Также здесь постоянно останавливаются автомобилисты "попить кофе" и полюбоваться морем, не выходя из машины. Урн или мусорных контейнеров на пляже нет, но размещены информационные щиты, призывающие забирать все отходы с собой. Отдельная просьба посвящена любителям кофе и остающимся от них картонным стаканчикам. Сам пляж относительно чистый. Правда, на его территории была обнаружена цилиндрическая бетонная конструкция, в которой тлел мусор, распространяя на территории место отдыха запах горящей свалки.

Пляж в бухте Соболь. Фото: ИА PrimaMedia Пляж в бухте Соболь. Фото: ИА PrimaMedia Пляж в бухте Соболь. Фото: ИА PrimaMedia Пляж в бухте Соболь. Фото: ИА PrimaMedia Пляж в бухте Соболь. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

ИА PrimaMedia призывает приморцев и гостей края внимательно относиться к природе и не забывать о соблюдении чистоты на местах отдыха, относиться с уважением к себе и окружающим и не оставлять за собой неприятных следов.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.