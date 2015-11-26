Владимир Черепков: Полная перезагрузка ждет общественный транспорт Владивостока

Замглавы администрации - о введении в столице Приморья ночных автобусов, уменьшении пробок и запуске экспрессов

Владимир Черепков. Фото: Администрация Владивостока

Настоящая революция ожидает общественный транспорт во Владивостоке в ближайшем будущем: реформирование маршрутной сети автобусов и новые виды транспорта обещают сделать передвижения по приморской столице намного комфортнее. О том, как планируется запускать ночные автобусы, когда же появится безналичный вариант оплаты проезда и о применении военных технологий в морском пассажирском транспорте ИА PrimaMedia рассказал вице-мэр Владивостока Владимир Черепков.

— Самый актуальный вопрос на сегодня – повышение тарифа на проезд. Чего ждать людям? 27, 30 или, может быть, 50 рублей придется платить за проезд в автобусе?

— Вопрос очень злободневный. Исходя из расчетов, которые представили перевозчики, можно сказать, что цены колеблются от 30 до 50 рублей. Естественно, они представили экономические обоснования: у всех разные маршруты, условия, транспорт. Потому и такой большой разброс.

Точно могу сказать, что администрация города планирует сохранить цену до 30 рублей. На сегодняшний день в соответствии требованиями законодательства цены могут меняться не чаще чем раз в год. Поэтому нам нужно просчитать, какая цена будет через полгода, через 9 месяцев, чтобы она была актуальна еще год и не оказалась убыточной. Чтобы этого не допустить, экономисты города делают расчёты. Мы понимаем, что существует инфляция, изменение стоимости топлива, запчастей.

— Город закупил в этом году сразу 95 автобусов. Как удалось найти средства на столь серьезное количество и когда можно ожидать первую партию?

— В конце августа – начале сентября ожидается поставка первой партии из этих 95 автобусов. В закупке всех этих автобусов деньги города составляют всего 5%, остальное – краевое и федеральное финансирование. Сейчас город старается по максимуму участвовать в национальных проектах, в которых есть федеральное финансирование, а также в проектах, где предлагается поддержка из краевого бюджета. В основном в таких случаях от города требуется пятипроцентное денежное участие.

—В этом году на дороги Владивостока ожидаем выхода и 10 трамваев. Расскажите, что за договоренность достигнута с мэрией Москвы и существуют ли какие-нибудь условия у такого сотрудничества.

— Нами была достигнута договорённость с правительством Москвы о том, что в рамках обновления московского парка городу передаются 10 трамваем. С представителями электротранспорта Владивостока мы съездили в Москву. Осмотрели, выбрали подвижной состав, который более приемлем. В городе на сегодняшний день сохранилась единственная трамвайная ветка: Сахалинская — Мингородок. Поэтому мы согласились только на 10 трамваев. Москва готова была отдать нам и больше, но 10 трамваев это то количество, которого достаточно для участка, имеющегося у города в настоящий момент. Плюс нужно учитывать затраты на доставку.

Почему именно трамваи? Существует национальный проект по поддержке экологически чистого транспорта. По этой же причине мы закупаем два электробуса в качестве эксперимента. Мы будем в тестовом режиме запускать их от Луговой до ж\д вокзала. Это одна из первых трамвайных линий. Посмотрим, как они себя зарекомендуют в нашем рельефе. Если все пойдет хорошо, планируется также запускать их на остров Русский. В перспективе — по ранее существовавшим трамвайным и троллейбусным линиям. Это экономически выгодно, потому что для электробусов необходимы станции подзарядки. Чтобы не тянуть для них новые электрические линии, они просто устанавливаются на старых тяговых подстанциях от трамваев и троллейбусов.

— В начале года администрация провела аукцион на приобретение двух судов на воздушной подушке. Точнее, специально для Владивостока их строят в Ленинградской области. Планируется выставить суда на прибрежные морские маршруты. Отслеживает ли администрация города строительный процесс? Когда можно ожидать суда в краевом центре?

— Каждые 10 дней мы связываемся с производителем, проводим мониторинг процесса строительства первого судна. Корпус у него уже готов, сейчас занимаются энергетической установкой. Произведена закладка второго судна. Первое судно планируется к поставке во Владивосток в декабре этого года. После его получения и проведения мероприятий по регистрации планируется с нового года запустить его на внутригородские морские перевозки. Следующее судно планируется к поставке к лету следующего года.

Суда на классической воздушной подушке более экономичны и ремонтопригодны в отличие от того судна, которое сейчас используется во Владивостоке. Данный тип судов хорошо себя зарекомендовал. Эти технологии 80-х годов прошлого века использовались еще в СССР, но в основном для военных. Сейчас производитель выпускает гражданскую продукцию. Подобные суда уже поступили для морских пассажирских перевозок на Камчатку. Хабаровск в этом году получил первое судно. В Благовещенске эти суда используются уже более 20 лет.

— Люди часто жалуются, что в общественном транспорте по-прежнему не всегда можно рассчитаться за проезд банковской картой. В чем причина?

— Процесс перехода на безналичный расчет не такой простой: есть много незаинтересованных в этом людей. Перевозчики привыкли пользоваться наличными расчетом, который осуществляется бесконтрольно. При безналичном расчете администрация сразу видит реальный денежный поток. Но никуда не деться, это требование федерального законодательства. Мы рассчитываем в ближайшие два месяца завершить это переход.

В настоящий момент 8 компаний полностью перешли на безналичный расчет, это около половины всех перевозчиков города. Остальные – частично. Полностью на безнал перешел муниципальный транспорт: МУП "ВПОПАТ-1" и ОАО "Электрический транспорт".

Более того, электротранспорт был первым, и мы сразу же увидели реальный объем перевезенных пассажиров. Благодаря безналичной системе оплаты мы также можем отслеживать загруженность на определенных участках маршрутов. В принципе результаты исследования пассажиропотока совпали с теми результатами, которые мы получили уже от данной системы безналичного расчета. Для простого пассажира безнал — это удобство расчета, а для организатора перевозок — управления транспорта и администрации города это еще и оперативная информация по движению пассажиров. После перехода полностью на безнал нам не нужно будет заказывать дополнительные исследования пассажиропотока, мы будем сами его видеть.



— Недавно во Владивостоке завершилось масштабное исследование пассажиропотока. Можно ли сказать, что общественный транспорт города ожидает мощная перезагрузка?

— Помимо информации о будущей стоимости проезда, от которой я уже рассказал, исследование дало нам много информации по изменению маршрутной сетки, по использованию видов подвижного состава. Планируется убрать из существующей сетки порядка 10 маршрутов, которые экономически не выгодны. Не сами по себе, но для общего потока: они делают убыточными соседние маршруты. Планируется ввести также около 10 дополнительных маршрутов. Потому что изменилась дорожная сетка города: появились новые микрорайоны.

Основное, что дало исследование – информацию о том, где рекомендовано создавать пересадочные комплексы. В результате этого, по прогнозам, должен снизиться автомобильный трафик и уменьшиться пробки.

Многих пассажиров помимо стоимости проезда волнует вместимость автобусов. В городе появилось многом маленьких автобусов, по которым есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Мы проанализировали эти жалобы, и они совпадают с результатами исследования пассажиропотока. Действительно, рекомендовано сделать ставку на автобусы средней и большой вместимости. По максимуму из основных маршрутов рекомендовано убрать маленькие автобусы, но это не значит, что они совсем исчезнут с улиц города. Тем более что перевозчики их уже закупили. Мы учитываем как пожелания пассажиров, так и пожелания бизнеса. Мы не можем игнорировать их затраты, поэтому часть маршрутов будет с маленькими автобусами. Это так называемые

второстепенные маршруты, которые будут заходить в спальные районы.

Планируется сделать градацию по маршрутам: будут маршруты сквозные: основные, с большими автобусами, которые будут насквозь проходить через город. К ним на пересадочных комплексах будут стыковаться автобусы средней вместимости. И уже в отдаленные районы, возможно, будут ходить маленькие автобусы. Это вот как раз те маршруты, которые планируется дополнительно вводить в городе, которые должны появиться.

Также рекомендовано вернуть в городе экспрессы, которые раньше существовали. Это автобусы, которые "накладываются" на основной сквозной маршрут, но идут с меньшим количеством остановок. Тем самым они разгружают и забирают на себя часть пассажиров со сквозного маршрута. Первый экспресс планируем запустить на остров Русский.

Следующий момент по количеству жалоб касается времени работы маршрутов. В конце рабочего дня многие автобусы сходят с маршрутов, потому что им это экономически невыгодно. В рамках перезагрузки в документации, которая сейчас находится в разработке, будут прописаны жесткие требования по времени выхода, по графику. Время работы маршрутов будет увеличено, мы сейчас решаем до какого времени. Где-то это будет до 24:00, где-то до 23:00. Возможно даже и больше. Мы смотрим, как организовано движение в других городах. Например, в Москве уже несколько лет существуют ночные маршруты. Их несколько по основным магистралям. Но это, я думаю, вторая или третья ступень, я забегаю на несколько лет вперед.

Сейчас разрабатывается документация по маршрутам. По результатам исследования нам нужно изменить маршрутную схему. Это займет не день, не два, не месяц. И уже с учетом проработанной документации мы будем менять комплексно всю маршрутную сеть, учитывая пожелания пассажиров.

— Часто можно услышать в новостях: прошла проверка работы автобусов. В чем смысл такого мониторинга и есть ли результат?

— В ходе внеплановых проверок мы в основном отрабатываем жалобы пассажиров – это самая оперативная работа. Помимо того существуют плановые рейды, в ходе которых проводится проверка соблюдения перевозчиками условий договоров.

К сожалению, большинство жалоб не содержит конкретной информации с номером маршрута, госномером конкретного автобуса и временем, когда произошел инцидент. В итоге мы вынуждены давать ответы, которые не всегда удовлетворяют гражданина. При наличии же конкретных данных, жалобы находят результат. На их основании мы можем применить штрафные санкции и привлечь перевозчика к ответственности.