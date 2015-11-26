В два раза больше дрифта: участники Asia Pacific DC Primring GP проедут по новой трассе

Организаторы главного дрифт-события страны увеличили трассу в два раза, сделав ее более скоростной и зрелищной

Дрифт. Фото: ИА PrimaMedia

Звезды мирового дрифта продемонстрируют свое мастерство на новой, более длинной трассе международного чемпионата Asia Pacific DC Primring GP 2019 (0+), который пройдет во Владивостоке 21-22 сентября. Организаторы отмечают, что удлиненная трасса позволит участникам с наиболее мощными болидами "выжать" максимум из своих автомобилей и показать более зрелищные выступления, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете соревнований.

Беспрецедентное решение приняли организаторы международного чемпионата по дрифту Asia Pacific DC Primring GP 2019. Они изменили конфигурацию трассы и увеличили ее протяженность почти в два раза. Таким образом, зрители увидят в два раза больше дрифта, а пилоты смогут продемонстрировать всю мощь своих автомобилей.

— Новая трасса позволит пилотам мощных болидов раскрыть возможности своих автомобилей, а значит, будет больше дыма, выше скорость после перекладок, а само мероприятие станет еще более зрелищным, — рассказал руководитель ТРК "Приморское кольцо" Леонид Копылов.

Он отметил, что Примринг – особенная дрифт трасса, не имеющая аналогов в России. Это настоящий "японский" формат дрифта на площадке, огороженной бетонными блоками. Пилоты и зрители из "запада" России всегда отмечали знаменитую приморскую постановка в стену, где ошибка может закончиться "нокаутом" для автомобиля.

— В этом году мы повысили ставки, существенно удлинив участки трассы после перекладок. Это именно то, что нужно для автомобилей мощностью около 1 тысячи лошадиных сил, чтобы показать тот скоростной дрифт, который они демонстрируют на более быстрых мировых трассах, — уточнил Леонид Копылов.

К слову, ноу-хау позволило увеличить количество мест для гостей. В частности, насладиться зрелищным видом спорта можно будет из специальных вип-лож и террас для больших компаний. Билеты уже в продаже.

Отметим, в этом году приморская дрифт-битва примет именитых пилотов и звезд мирового дрифта из России, Японии, Гонконга, Китая и Таиланда. Каждый из спортсменов уже не раз выступали на приморской сцене и запомнились жителям региона. Так, родину дрифта (Японию) на международном чемпионате Asia Pacific DC Primring GP представят пять сильнейших пилотов серии D1. Это известные в России — Тецуя Хибино, Дайго Сайто, Масато Кавабата, Хидеюки Фудзино и Масаси Ёкои. Организаторы отмечают, что Дайго Сайто и Масато Кавабата выступят в Приморье на новейших Супрах. Японцы пока сохраняют интригу и не раскрывают всех секретов о "начинке" своих болидов, но известно, что это будут мощнейшие автомобили, построенные по последнему слову современных технологий.

КНР на первом российском чемпионате по дрифту представит перспективный дрифтер китайской серии D1 Джанг Шаохуа. Тайский дрифт продемонстрирует пилот Понд. В этом году он подписал контракт с командой Toyo Tires, отбирающей лучших атлетов в своей стране. Эта команда на равных борется с именитыми пилотами D1 GP. Гонконгский спортсмен Чарльз Энг хорошо знаком российским фанатам дрифта. В этом году пилот также выступает в RDS GP.

Напомним, впервые в истории российского дрифта, в Приморье пройдет собственный чемпионат международного масштаба — Asia Pacific DC Primring GP 2019. Ранее главное сентябрьское дрифт-событие страны пять лет проходило под эгидой сильнейшего чемпионата мира — D1 GP, что позволило вывести российский дрифт на высокий международный уровень.

Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP пройдет на территории ТРК "Приморское кольцо" 21 и 22 сентября. Гостей праздника дрифта ждет насыщенная программа и два совершенно разных, но весьма захватывающих дня соревнований.

В субботу пройдет индивидуальный чемпионат на звание лучшего пилота Asia Pacific DC Primring GP. Спортсмены сразятся между собой как в одиночных заездах, так и в парных. В конце первого дня соревнований будет выявлен лучший пилот Asia Pacific DC Primring GP 2019.

В воскресенье пройдет командный чемпионат – сборная России против международной сборной. Зрители смогут снова увидеть уникальный формат командных соревнований, в частности, запомнившиеся тройные заезды СИНХРО.

Также в рамках Asia Pacific DC Primring GP состоится уже пятый Международный автосалон VIAS в LIVE формате. Новинки автомобильного автопрома, производителей и дистрибьютеров в области авто и мото тюнинга, дизайна, лидеров индустрии и "амбициозных" новичков предстанут во всей красе на "Приморском кольце". Продажа билетов на соревнования уже стартовала.