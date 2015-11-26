В крае пройдет собственный чемпионат мирового масштаба - Asia Pacific DC Primring GP

Без приставки D1: главная дрифт-битва в Приморье переходит на новый уровень. Фото: ИА PrimaMedia

Самые зрелищные соревнования по дрифту в России — Asia Pacific Primring GP, стали масштабнее. 21 и 22 сентября в Приморье пройдет беспрецедентно новый чемпионат с более длинной и сложной трассой, — Drift Championship. Организаторы отмечают, мероприятие также расширяет географию участников. Заявки уже направили ТОПовые дрифтеры из пяти стран, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Впервые в истории российского дрифта, в Приморье пройдет собственный чемпионат международного масштаба — Asia Pacific Drift Championship (DC) Primring GP 2019. Ранее главное сентябрьское дрифт-событие страны пять лет проходило под эгидой сильнейшего чемпионата мира — D1 GP, что позволило вывести российский дрифт на высокий международный уровень. В 2018 году сборная России в принципиальной схватке сумела одолеть сборную отцов основателей дрифта – лучших пилотов страны восходящего солнца, а пилот из Красноярска Георгий Чивчян взошел на высшую ступень пьедестала Чемпионата Мира по дрифту FIA IDC. Как отмечают организаторы, в этом году была достигнута договоренность с D1 GP, чтобы мероприятие прошло при той же поддержке с японской стороны, но уже в самостоятельном международном формате. Эта договоренность позволяет привести на Примринг сборную Мира.

— Наши японские коллеги, высоко оценили уровень российских спортсменов и сами предложили пригласить сильнейших пилотов не только из Японии, но и из других знаменитых серий. Поэтому гонка этого года пройдет в формате WORLD TEAM vs. TEAM RUSSIA, — прокомментировал руководитель ТРК "Приморское кольцо" Леонид Копылов. – Растет уровень мероприятия, растут требования со стороны участников, поэтому в этом году мы существенно удлиним трассу, что позволит пилотам мощных болидов показать все, что они умеют на более скоростных треках.

Уже известно, что подтвердились спортсмены из пяти стран. Все спортсмены нацелены взять реванш у сборной России и привезут свои лучшие "боевые" автомобили.

Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP пройдет на территории ТРК "Приморское кольцо" 21 и 22 сентября. Гостей праздника дрифта ждет насыщенная программа и два совершенно разных, но весьма захватывающих дня соревнований.

В субботу пройдет индивидуальный чемпионат на звание лучшего пилота Asia Pacific DC Primring GP. Спортсмены сразятся между собой как в одиночных заездах, так и в парных. В конце первого дня соревнований будет выявлен лучший пилот Asia Pacific DC Primring GP 2019.

В воскресенье пройдет командный чемпионат – сборная России против международной сборной. Зрители смогут снова увидеть уникальный формат командных соревнований, в частности, запомнившиеся тройные заезды СИНХРО.

Продажа билетов на соревнования уже стартовала.