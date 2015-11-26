Пусанский фонд международного сотрудничества (BFIC) активно развивает международные связи

В Пусане работает организация, отвечающая за укрепление отношений с городами России. Фото: Пусанский фонд международного сотрудничества

Пусан — морской город, который играет роль связующего звена между новой северной экономической зоной (Россия, Китай и Средняя Азия) и новой южной экономической зоной (Индия и страны Юго-восточной Азии). В настоящее время Пусан активно развивает международные связи: с 36 городами в 27 странах установлены побратимские связи или соглашения о дружественном сотрудничестве. Это – важная часть работы Пусанского фонда международного сотрудничества (BFIC), сообщает PrimaMedia Korea.



В Пусане работает организация, отвечающая за укрепление отношений с городами России. Фото: Пусанский фонд международного сотрудничества

Между Россией и BFIC существует особая связь. В 2005 году, одновременно с основанием фонда BFIC, был создан независимый орган — Корейско-российский центр сотрудничества. Еще до основания BFIC между Пусаном и Дальним Востоком, в частности Приморьем, были установлены тесные связи, которые оказали большое влияние на создание данной организации.

Шаг навстречу иностранным друзьям

В невыносимо жаркие дни лета мы плотно закрываем офис, чтобы кондиционер не работал впустую. Однако наши двери всегда открыты для тех, кому нужна помощь в адаптации к жизни в Корее.

Так выглядит Глобальный центр Пусанского фонда международного сотрудничества (BFIC), который находится в районе Йонджегу. Если вы иностранец и живете либо приехали в Пусан, обязательно посетите BFIC — вам наверняка смогут чем-нибудь помочь.

По словам Дильмара, русскоязычного консультанта BFIC, по состоянию на июль с начала года было обработано около 7 тысяч заявок иностранных граждан, 600 из них – на русском. Очевидно, полезная информация о жизни в Пусане весьма востребована. Помощь посетителям предоставляется на их родном языке.

В настоящее время BFIC реализует "Проект по поддержке иностранных граждан" для выходцев из зарубежья, проживающих в Пусане. Пусанский глобальный центр в районе Йонджегу был открыт в 2009 с целью оказания иностранцам помощи в решении повседневных проблем, а также в успешной адаптации к жизни в Пусане.



В Пусане работает организация, отвечающая за укрепление отношений с городами России. Фото: Пусанский фонд международного сотрудничества

Консультации в центре доступны на нескольких языках: корейском, английском, китайском, вьетнамском, индонезийском, русском и узбекском (тел. номер: 1577-7716). Здесь иностранные работники, супруги корейских граждан, студенты по обмену и другие категории иностранных граждан могут найти квалифицированных консультантов, которые предоставят полезную информацию по трудоустройству, праву, недвижимости, налогам, а также по вопросам общего характера, включая иммиграцию и медицинское обслуживание.

Как говорит Чжу Хён У, глава отдела управления и планирования, в этом учреждении иностранные граждане всегда могут получить ответы на свои вопросы или помощь в решении своих проблем – достаточно просто позвонить.

Также здесь доступны услуги устного и письменного перевода. Это может быть полезно для снятия языковых барьеров при посещении государственных или медицинских учреждений.

Однако это далеко не всё. Так, одной из основных проблем, с которой сталкиваются приехавшие сюда иностранцы, — это языковой барьер. Чтобы помочь иностранцам улучшить свои знания, BFIC организует бесплатные занятия по корейскому языку 3 раза в году – в первом полугодии (15 недель), летом (7 недель) и во втором полугодии (15 недель).

Кроме того, фонд способствует трансформации Пусана в интернациональный город, для чего оказывается поддержка в проведении мероприятий иностранных сообществ, а также стимулируется обмен культурным опытом с местными жителями.

Фонд также выпускает свое информационное издание – Busanbeat (www.busanbeat.kr), где регулярно публикуется полезная для иностранцев информация о жизни в Пусане. Более того, фонд также создал печатное руководство по жизни в Пусане и приложение для смартфонов "Жизнь в Пусане" (Life in Busan).



В Пусане работает организация, отвечающая за укрепление отношений с городами России. Фото: Пусанский фонд международного сотрудничества

BFIC не ограничивается предоставлением консультаций иностранцам. Многое делается и для того, чтобы наладить культурный обмен между местными жителями и иностранцами.

Место, которое объединяет всех

BFIC реализует целый ряд программ по сотрудничеству с зарубежными городами и организации обменов между гражданами. Так, корейско-китайско-японский конкурс детского рисунка, проходящий в специальном загородном лагере, призван способствовать культурному обмену и установлению дружественных связей между тремя странами.

Фонд также организует ежегодную интернациональную ярмарку, в ходе которой можно познакомиться с культурой и кухней народов мира, а также посмотреть различные представления. Для тех, кто интересуется другими культурами, предоставляются "Уроки для граждан мира".

Многие студенты и молодые люди, готовящиеся к трудоустройству, активно участвуют в программе "Глобальные помощники" (Global Supporters), предоставляя услуги перевода с корейского на иностранные языки в ходе различных международных мероприятий, а также помогая планировать и реализовать программы обмена, призванные помочь иностранцам лучше узнать Корею. Для них это очень хорошая возможность получить ценный опыт общественной работы.

По словам Пак Хён Чжонг, представителя отдела по вопросам граждан мира, в Фонде имеется множество программ как для иностранцев, так и для местных жителей, яркими примерами которых является программа "Глобальные помощники" (Busan Global Supporters), а также мультикультурный менторинг. Эти программы позволяют корейским жителям Пусана лучше понять живущих рядом с ними иностранцев, а иностранцам – быстрее и эффективнее приспособиться к жизни в новом городе.



В Пусане работает организация, отвечающая за укрепление отношений с городами России. Фото: Пусанский фонд международного сотрудничества

Немало делается и в плане подготовки интернациональных кадров. Так, в целях обучения будущих специалистов по международному сотрудничеству проводятся стажировки в международных организациях либо в рамках обмена между городами-побратимами.

Официальная помощь развитию (ODA, Official Development Assistance) является еще одной важной стороной деятельности BFIC. Фонд поддерживает двухсторонние обмены и сотрудничество с развивающимися странами, реализуя проекты в таких сферах как городское развитие, общественный транспорт, морское и сельское хозяйство, здравоохранение и финансы.

В целях повышения качества жизни в Янгон, Улан-Батор и другие города-побратимы направляются группы добровольцев, специализирующиеся на здравоохранении или образовании. Эти добровольцы помогают жителям бедных районов в восстановлении важной инфраструктуры, создании способствующих условий для дошкольного образования, а также поддержке учреждений здравоохранения.

Фонд проводит множество мероприятий совместно с городами-побратимами. Так, 18 июля молодежная баскетбольная команда Пусана посетила по приглашению местных партнеров Владивосток и сыграла товарищеский матч с молодежной баскетбольной командой Владивостока.

Единственный в Корее Евразийский центр сотрудничества

Под эгидой BFIC был создан единственный в Корее Евразийский центр сотрудничества. Эта организация является преемником Корейско-российского центра сотрудничества, прежде отвечавшего за обмены между двумя странами.

Роль центра как специализированной организации по обменам и сотрудничеству в Евразии стала еще важнее в свете реализации новой северной политики правительства президента Мун Чжэ Ина, в связи с которой был обсужден ряд совместных проектов с ключевыми государственными учреждениями.

Сотрудничество между Пусаном и Россией вышло на качественно новый уровень после заключения договора о побратимстве с Владивостоком в 1992 году. В 2005 году был основан фонд BFIC, а между делегацией города Пусан и полномочным представителем Президента на Дальнем Востоке был заключен договор о сотрудничестве, результатом которого стало создание Корейско-российского центра сотрудничества.



В Пусане работает организация, отвечающая за укрепление отношений с городами России. Фото: Пусанский фонд международного сотрудничества

За прошедшие годы Корейско-российский центр сотрудничества реализовал целый ряд совместных проектов, включая проведение корейско-российских экономических форумов на Дальнем Востоке (Владивосток, Хабаровск, Сахалин). В 2016 году организация была переименована в Евразийский центр сотрудничества, что свидетельствует об увеличении ее значимости.

По словам Ан Ёнг Чхоля, главы Евразийского центра сотрудничества, это единственная организация при региональной администрации, которая активно занимается вопросами развития отношений между Пусаном и Евразией.

Корреспондент PrimaMedia Korea Чон Хён Чхоль