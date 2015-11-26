Новые правила начисления зарплаты на работе. Пример расчета

Выяснилось, что до сих пор не всем верно считают зарплату
Это интересно 11:14
Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Правила расчёта заработной платы изменились 1 августа 2018 года. Условия для бюджетников улучшились: работая в выходные дни, сотрудники могут получать больше, сообщает ИА PrimaMedia.

Работа в выходные дни и праздники в бюджетных учреждениях оплачивается отдельно по двойной ставке. Эта сумма зависит от того, какой оклад получает работник. Раньше при расчёте учитывалась только "чистая" зарплата и формула выглядела так: зарплату делили на количество рабочих дней в месяце и умножали на два. Именно такую сумму сотрудник должен был получить за один день сверхурочной работы. Но премиальные выплаты, которые в эту формулу ранее не входили, иногда составляют внушительную часть зарплаты. И в итоге получается, что на практике за день работы в выходной или праздник сотрудник получит меньше, чем за работу в будний день.

Несколько инициативных граждан посчитали такую ситуацию несправедливой, и подали заявления в Конституционный суд, попросив перепроверить первую часть 153 статьи Трудового кодекса. Суд с истцами согласился и постановил изменить расчётную формулу: теперь учитывается не только оклад, но и все стимулирующие работника выплаты, в том числе и премии.

Рассмотрим на примере:

Допустим, что зарплата сотрудника музея Васечкина составляет 50 тысяч рублей, и за доблестную работу ежемесячно он получает премию в размере 10 тысяч. Из-за наплыва туристов из Кореи он был вынужден работать в субботу, 27 июля. В июле было 23 рабочих дня. Оплата за этот день теперь считается так: (оклад (50 тысяч) + премия (10 тысяч)) / 23 рабочих дня × 2. Выходит 5 217 рублей. До принятия поправки Васечкин получил бы почти на тысячу рублей меньше.

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зарплата, заработная плата

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