Приморские "делороссы" разрабатывают предложения по оздоровлению ЖКХ в крае

Повысить качество услуг ЖКХ можно только путем привлечения в эту отрасль социально ответственного бизнеса, считают в организации

Надежная крыша над головой, теплый уютный дом - вот, что требуется от компаний, работающих в сфере ЖКХ. Фото: ИА PrimaMedia

По последним данным ВЦИОМ, за последние годы россияне все больше удовлетворяются качеством услуг ЖКХ. Примерно 49% опрошенных считают, что обслуживающая их дом управляющая компания справляется со своими обязанностями. В то же время 30% респондентов заявили, что они имеют замечания к работе коммунальных структур. Как сделать сферу ЖКХ в Приморье более эффективной, в беседе с корр. ИА PrimaMedia рассуждал член Совета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", руководитель комитета по развитию предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ПРО ООО "Деловая Россия" Роман Ершов.

— В настоящее время в Приморье оформился достаточно конкурентный рынок управляющих компаний, обслуживающих жилые и офисные здания. И это при том, что долгое время работа управляющих компаний не предполагала какой-то конкуренции из-за сложности перехода собственников жилья от одной УК к другой, — отметил собеседник агентства.



Роман Ершов. Фото: предоставлено ПРО ООО "Деловая Россия"

Лишь после принятия закона о лицензировании управляющих компаний в сфере ЖКХ и после того, как Минстрой подкорректировал некоторые документы, процедура смены управляющих компаний стала несколько проще. Хотя до сих пор довольно проблематично собрать общее собрание собственников, достигнуть кворума и провести голосование. Тем не менее, при правильном оформлении документов смена УК в среднем занимает полтора-два месяца.

Как считают в Приморском региональном отделении "Деловой России", именно возможность оперативно сменить недобросовестную управляющую компанию является главным условием существования подлинной конкуренции на рынке ЖКХ в регионе.

— На сегодняшний день во Владивостоке существуют более 150 управляющих компаний, в реальности же действуют около 70-ти. Ни для кого не секрет, что в свое время многие управляющие компании получили дома в обслуживание как бы в наследство от прежних, советских времен. Соответственно, они и вели себя, как монополисты, полагая, что жильцы от них никуда не денутся. Более-менее поддерживали жилой фонд, занимались самым неотложным ремонтом и не более того. И вот сейчас на рынок ЖКХ выходят молодые управляющие компании, которые хотят занять определенную долю этого рынка. Они предлагают собственникам жилья новые, более современные подходы, обладают новыми техническими возможностями, у них, в конце концов, другая бизнес-психология, построенная на чувстве ответственности за все, что они делают. Так что перспектива конкуренции на рынке управляющих компаний в Приморье есть и немалая, — сказал Роман Ершов.

Анализ ситуации на рынке ЖКХ, проведенный в региональном отделении "Деловой России", показал наличие ряда проблем, сдерживающих развитие отрасли.

Одна из них касается регулирования самого рынка. С одной стороны, согласно Жилищному кодексу РФ, все решают собственники жилья (выбор способа управления, необходимость и объемы капитального ремонта, формирование тарифов за обслуживание дома и т.д.). С другой стороны есть ряд нормативных документов о минимальном перечне услуг, оказываемых УК в жилищной сфере, есть закон о лицензировании управляющих компаний в сфере ЖКХ, четко регламентирующий виды их деятельности.

Другая проблема – тарифообразование. Тарифы на содержание дома не всегда являются экономически обоснованными. Независимая экспертиза показывает, что в некоторых случаях экономически обоснованные тарифы в несколько раз превышают тарифы, установленные муниципалитетом.

Есть дома, которые идут более прогрессивным путем: их жители с помощью УК сами рассчитывают и принимают тарифы на обслуживание дома. Есть ТСЖ, которые вообще самостоятельно содержат свои дома от начала до конца, определяя тарифы, количество и желаемое качество услуг. Но в основном это касается новостроев или домов, построенных на рубеже 1990-х и 2000-х годов.

— По моему мнению, государство должно минимально принимать участие в регулировании рынка ЖКХ. Если управляющая компания не справляется со своими функциями, собственники жилья должны иметь возможность в максимально короткий срок поменять ее. У нас же пока в этом смысле все слишком заформализировано. Есть прокуратура, есть государственная жилищная инспекция, которые вольно или невольно удлиняют процесс. Если бы процедура смены УК занимала максимум неделю, управляющие компании были бы заинтересованы в том, чтобы постоянно поддерживать качество предоставляемых жильцам услуг, — отметил Роман Ершов.

Еще одна проблема касается небольших домов, находящихся в плохом техническом состоянии (речь идет о строениях, возведенных в 1930-1950-х годах). Здесь нужен индивидуальный подход, причем жильцы должны понимать, что если их имущество находится в таком плачевном состоянии, то проведение капитального ремонта требует каких-то дополнительных вливаний помимо средств, идущих через региональный фонд капремонта.

По мнению экспертов Приморского регионального отделения "Деловой России", проблемы, препятствующие развитию качественных услуг ЖКХ в регионе, нужно разделить на две части. Одна часть касается самих собственников жилья, точнее, их неактивности в жилищно-коммунальных вопросах.

— Если жители активны, если у них есть совет дома, если они проводят собрания и не отдают управляющей компании на откуп проведение ремонтных работ, если контролируют оказание качественных услуг, управляющая компания чаще всего оказывает нормальные услуги. В противном случае ее меняют, — сказал Роман Ершов. — В домах, где жители абсолютно неактивны, управляющая компания будет делать все, что она захочет, и никто не сможет предъявить ей обоснованные претензии.

Вторая часть — работа самих управляющих компаний. Ни для кого не секрет, что есть компании, которые не занимаются нормальным обслуживанием, а поддержанием жилья в более-менее нормальном состоянии. Здесь собственники должны своевременно определить, что их управляющая компания не является надежной и не выполняет свои обязательства. После чего либо потребовать исполнения, либо сменить УК.

Процесс оздоровления регионального рынка ЖКХ сдерживает отсутствие критериев экспертных оценок деятельности управляющих компаний и других организаций, работающих в жилищно-коммунальной сфере. Сейчас эти критерии только разрабатываются. Стандартизация экспертных оценок необходима приморскому ЖКХ.

— Приморские "делороссы" изучали опыт разных регионов. И мы должны сказать, что в чем-то Приморье продвинулось дальше. Например, у нас в крае более оперативно занимаются вопросами обучения собственников жилья, — сказал Роман Ершов.

В вопросах ЖКХ региональное отделение "Деловой России" держит руку на пульсе. В данный момент разрабатывает ряд предложений, носящих характер законодательных инициатив, по внедрению нормативно-правовых актов, которые позволят оздоровить сферу ЖКХ путем привлечения в эту отрасль социально ответственного бизнеса, реально заинтересованного в хорошем результате.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Деловая Россия" в Приморье запустила комитет по развитию ЖКХ