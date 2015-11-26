Росздравнадзор проверит скандальный центр реабилитации во Владивостоке

Приморские СМИ писали о том, как персонал "глумится" над пациентами

Росздравнадзор проверит скандальный центр реабилитации в Приморье. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Росздравнадзор по Приморскому краю намерен помочь правоохранительным органам в проверке реабилитационного центра "Расцвет" во Владивостоке, где ранее, как сообщал региональный Следственный комитет, скончался мужчина, который обратился в центр для лечения алкогольной зависимости, передает ИА PrimaMedia.

Ранее СУ СК РФ по Приморскому краю сообщало, что в апреле 2019 года в АНО социальной реабилитационной помощи "Расцвет" обратился 31-летний гражданин для оказания услуг помощи в избавлении от алкогольной зависимости. В тот же день гражданина разместили в центре, а через несколько дней он скончался. Установлено, что у организации нет лицензии на медицинскую деятельность. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека.

Вместе с тем, следствием установлено, что лицензия на осуществление медицинской деятельности у данной организации отсутствует, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.

В настоящее время по месту нахождения центра проведены обыски, допрошены пребывающие в нем лица. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, говорится на официальном сайте регионального следкома.

Кроме этого, приморские СМИ со ссылкой на постояльцев центра, а также на родных умершего мужчины писали о том, как персонал "глумится" над пациентами центра.

Как сообщил РИА Новости представитель территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю, ведомство планирует участвовать в проверке правоохранителей в скандальном реабилитационном центре в приморской столице.

"У нас нет полномочий проводить (собственную) проверку. Но мы в курсе ситуации и в контакте со следователями. Мы предложили наше участие в проверочных мероприятиях. Так что совместно со следственным комитетом, если у них возникнет необходимость привлечь наших специалистов, выйдем туда", — приводит слова РИА Новости представителя территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю.

Он подтвердил, что лицензия на медицинскую деятельность у данной организации отсутствует.

"Если организации нет в реестре медучреждений, то мы не можем проводить там проверку. Это полномочия правоохранительных органов. Мы можем поучаствовать в их проверке, что и планируем сделать", — добавил собеседник.