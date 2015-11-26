По следам китайцев и японцев: РГО во Владивостоке популяризирует тематические экскурсии

В столице ДФО прошли пешие прогулки по историческим местам для многодетных семей

Елена Ильяшенко. Фото: Предоставлено организаторами

В Приморском отделении Русского географического общества — Обществе изучения Амурского края (ОИАК) убеждены, что будущее развития экскурсионной деятельности во Владивостоке – за тематическими экскурсиями. В последнее время к ним стали проявлять внимание иностранцы, которые пока еще выбирают в основном только раскрученную среди туристов "Миллионку" — квартал исторического центра города, где еще в конце 19 века возник "чайна-таун". Однако список тем для пеших исторических прогулок по улочкам Владивостока куда шире, и они привлекают все больше жителей Владивостока. Вот уже второй год подряд экскурсоводы РГО проводят бесплатные тематические экскурсии. На днях завершилась очередная серия пеших прогулок для многодетных семей, сообщает ИА PrimaMedia.

Серия бесплатных познавательных и интересных прогулок для горожан – совместный проект Общества изучения Амурского края и депутата Государственной думы РФ Сергея Сопчука. Экскурсоводы в летний период проводят полуторачасовые экскурсии по историческим улицам города Владивостока. Все экскурсоводы имеют высшее образование, удостоверения о прохождении курсов экскурсоводов и аттестации, подтверждающих качество экскурсионных услуг.

В июле организаторы на экскурсии пригласили многодетные семьи города, опекаемые Приморской региональной общественной организацией "Совет многодетных семей Приморского края". При этом, экскурсанты сами выбирали тематику маршрутов из предложенного большого перечня. Выбор вполне ожидаемо пал на популярную среди туристов и горожан "Миллионку". Также в эту серию экскурсий вошли маршруты "Вдоль по Пушкинской" экскурсоводом Лидией Шубиной, "Японский район" с Еленой Соколовой, "Корабельная набережная" с Еленой Ильяшенко.

"Моя семья оказалась со знанием японского языка, и мы бывали в Японии. Экскурсоводы были по-королевски точны, и мы с радостью прошли весь маршрут. Остались очень довольны", — делится одна из мамочек, посетившая экскурсию "Японский район".

Участница маршрута по Корабельной набережной Наталья Ильичева поделилась, что экскурсия оказалась полезной не только для ее детей, но и сама она почерпнула для себя интересную информацию об истории города: "Живешь во Владивостоке и многих вещей не знаешь".

По словам председателя краевой секции экскурсоведения и краеведения при Обществе изучения Амурского края Елены Ильяшенко, развитие экскурсионной деятельности можно обеспечить только благодаря тематическим экскурсиям. Хотя среди горожан и туристов пока еще первое место занимают обзорные экскурсии, а тематические, в основном, привлекают жителей Владивостока.

"Единственным исключением в последнее время стал маршрут по историческому кварталу в центре города "Миллионка". Хотя рядом с кварталом есть и "Японский калейдоскоп" — так наши экскурсоводы назвали маршрут, связанный с пребыванием японцев во Владивостоке. Далековато для туристов находится район Первой речки, где проживали корейцы. Но, тем не менее, в центре Владивостока достаточно экскурсионных объектов, которые раскрывают эту тематику. Город основан 159 лет назад, и спустя год после основания Владивостока сюда приехали не только первопоселенцы – это казаки и военные моряки, но еще и иностранцы. В первую очередь, это китайцы, потом корейцы, и только потом японцы – в такой последовательности на территории поста Владивосток увеличивалась их численность", — поделилась Елена Ильяшенко.

Во Владивостоке проходят бесплатные тематические экскурсии. Фото: Предоставлено организаторами Во Владивостоке проходят бесплатные тематические экскурсии. Фото: Предоставлено организаторами Во Владивостоке проходят бесплатные тематические экскурсии. Фото: Предоставлено организаторами Во Владивостоке проходят бесплатные тематические экскурсии. Фото: Предоставлено организаторами Во Владивостоке проходят бесплатные тематические экскурсии. Фото: Предоставлено организаторами Во Владивостоке проходят бесплатные тематические экскурсии. Фото: Предоставлено организаторами 1 / 6

Особое значение в знакомстве с городом и его историей эксперт отводит арт-объектам, которые появляются на улочках благодаря инициативе художника Павла Шугурова.

"Недавно он изобразил в районе Почтового переулка арт-объекты с теми людьми, которые и являлись основателями поста Владивосток. Шугуров делает изображения и на подпорных стенах. К сожалению, они со временем стираются. Хорошо, если бы человек, который помог ему в восстановлении этих арт-объектов, потому что такие изюминки дают привлекательность нашему городу", — считает Ильяшенко.

Экскурсоводы ОИАК постоянно находятся в поиске новых маршрутов, которые строятся на основе информации об исторических событиях и значимых для города исторических личностях, и расширяют список экскурсий. В ОИАК отмечают, что готовы делиться информацией со всеми желающими повышать свой культурный уровень.