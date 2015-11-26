Силовиками задержан главарь крупного наркосиндиката в регионе

Всего ОПГ состояла из шести человек, изъято огромное количество наркотиков

Силовиками задержаны главари крупного наркосиндиката региона. Фото: ИА PrimaMedia

Следователями отдела МВД России по Ханкайскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителей Приморского края, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств в составе организованной группы.

В ходе расследования уголовного дела полицейскими установлено, что 35-летний житель Приморья вовлек в противоправную деятельность восьмерых знакомых, шестеро из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Являясь руководителем группы, обвиняемый обеспечивал ее участников средствами связи с сим-картами, зарегистрированными на подставных лиц.

В ходе предварительного следствия установлено, что организованная группа действовала на территории Приморского края с 2013 по 2016 год. Согласно разработанной схеме, участниками группы осуществлялись контроль и охрана очагов произрастания в окрестностях села Новокачалинск Ханкайского района дикорастущей маньчжурской конопли, ее сбор, изготовление наркотических средств, их транспортировка в целях сбыта в крупные города Приморского края. Группа осуществляла преступления согласно распределению ролей.

В декабре 2016 года незаконные действия группы были пресечены сотрудниками отдела МВД России по Ханкайскому району, а ее члены задержаны. Было изъято более 190 килограммов наркотических средств. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным пунктом "а" части 4 статьи 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой, в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Проведен комплекс следственных и процессуальных действий: обыски, допросы свидетелей, необходимые экспертизы. Организована работа по сбору доказательств, выявлению всех участников группы и эпизодов их противоправной деятельности.

Лидер и активные участники группы (всего шесть человек) содержатся под стражей. Двое до суда отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность фигурантов к совершению наркопреступлений. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.