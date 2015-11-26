Популярный "плохой" продукт продавали в известном супермаркете

Продукцию поставлял производитель из Спасска-Дальнего

Ненастоящий творог продавали в известном приморском супермаркете. Фото: pixabay.com

Приморской лабораторией Россельхознадзора выявлены признаки фальсификации в твороге производителя из Спасска-Дальнего. Пробы были отобраны в рамках проведения внеплановых проверок по поручению правительства в отношении производителей и переработчиков молочной продукции государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в одном из сети известных супермаркетов в Уссурийске, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.

В результате лабораторных исследований в пробах, отобранных от партии обезжиренного творога и партии творога с массовой долей жира 5% производителя из Спасска-Дальнего, выявлено наличие сухого молока, что свидетельствует о фальсификации продукции. Наличие сухого молока в продукции животного происхождения не допускается. Это нарушает требования Технического регламента Таможенного союза (022/2011) "Пищевая продукция в части ее маркировки", а также не соответствует требованиям ГОСТа.

Как отметили в ведомстве, чаще всего производители идут на фальсификацию продукции для удешевления стоимости и уменьшения собственных издержек. Употребление такой продукции не вредит здоровью. Однако фальсифицированная продукция относится к более низкой ценовой категории. Информацию об этом производители обязаны размещать на упаковке.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста", а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано". Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинском области в адрес хозяйствующего субъекта будет выдано предписание на отзыв серийного выпуска данной продукции.

Напомним, с июня 2019 года территориальным Управлением Россельхознадзора начались масштабные проверки молочной продукции. По результатам проведенной работы Управлением возбуждены административные расследования в отношении производителей и поставщиков, изъято 719 килограммов сливочного масла, в котором усматриваются признаки фальсификата. Продукция изъята и подлежит уничтожению либо утилизации. Поставщики фальсифицированной продукции будут привлечены к административной ответственности.