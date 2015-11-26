Туман и морось вернутся на следующей неделе во Владивосток

Температура понизится до +21…+26°C

Туман. Фото: ИА PrimaMedia

Очаги тумана и мороси будут выноситься в прибрежные районы Приморья и, в частности, во Владивосток, на следующей неделе. Это понизит температурный фон: днем на побережье ожидается +21…+26 °C. Минимальные температуры существенно меняться не будут и составят +14…+22°C, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В свою очередь континентальные районы окажутся под влиянием атмосферных фронтов циклона, который будет смещаться с Хабаровского края на Сахалин. В Приморье пройдут дожди, но не повсеместно. Фон максимальных температур сохранится высоким до +27…+33°C.

В середине недели к краю подойдут новые фронтальные разделы, дожди охватят большую территорию. Температурный фон немного понизится.

Во Владивосток на следующей неделе вернется всем привычная погода: в ночные и утренние часы туман, не исключена морось. Минимальные значения температур в пределах +18…+20°C. Днем погода с прояснениями, +22…+25°C.