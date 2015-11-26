Тесно и нечем дышать: аэропорт Владивостока оказался не готов к росту пассажиропотока

Увеличилось количество рейсов, но при этом пассажиры жалуются на отсутствие комфортных условий

Тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

Существенный рост числа как внутренних, так и международных рейсов сыграл против аэропорта Владивостока. С увеличением пассажиропотока пришла волна недовольных отзывов о ненадлежащих условиях внутри пассажирского терминала. Путешественники отмечают отсутствие системы кондиционирования, грязные туалеты и недостаток сидячих мест в зонах ожидания вылета, сообщает ИА PrimaMedia.

"Раньше хабаровский аэропорт ругали, а теперь наш — жуть по сравнению с хабаровским", — отмечают приморцы, активно пользующиеся авиаперевозками по России.

"Первый раз лет за 7 лечу заграницу из аэропорта Владивосток. Что безвиз животворящий делает(( зона вылета международная забита под завязку, сесть негде, при этом какой-то ремонт кругом. Так "совком" и пахнуло!!!", — пишет на своей странице в Facebook заместитель директора ГТРК "Владивосток" Евгений Оленев.

Его слова дополняют комментаторы: "Не все перечислил! Кондиционеры еле — еле работают. В зале чуть лучше, чем на улице. Одно кафе с одноразовой посудой", "Там в последние несколько месяцев очень сильно совсем плохо! Туалетов мало. И они плохо убираются. Запах.... ".

"Нужно вкладывать в развитие аэропорта, расширять аэровокзал для начала до проектной мощности в 5 млн — это в 1,5 раза почти больше существующей", — высказался под тем же постом приморский издатель Виктор Старицын.

Сообщения о некомфортных условиях в аэропорту Владивостока поступают и в редакцию ИА PrimaMedia. Владивостокцы отмечают, что в здании очень жарко, душно, дышать нечем.

"Буквально не хватает кислорода, айкосами (вариант электронных сигарет — прим. ред.) воняет жутко, они явно экономят на кондиционировании. Не хватает посадочных мест: утром, бывает, одновременно улетают московский, южно-сахалинский, хабаровский, новосибирский рейсы. В итоге получается такая толпа, что люди сидят просто на полу. Такого раньше не было. Да и ночных рейсов много. Что творится в аэропорту вечером, вы не представляете. Часов в 10 вечера там толпы китайцев", — поделилась с корр. агентства одна из пассажиров.

О том, чем живет аэропорт сегодня, рассказала и представительница другой стороны — одна из сотрудниц главной воздушной гавани Приморья. Как отмечает собеседница, число рейсов существенно возросло, в том числе ночных, а вот сотрудников сколько было – столько и осталось.

— Новых работников руководство нанимать не хочет. Не удивительно, что аэропорт не справляется с потоком, люди работают в несколько смен, — заметила она.

Получить комментарий по телефону от пресс-секретаря международного аэропорта Владивосток Ирины Присяжнюк на тему комфортных условий для пассажиров и персонала в здании терминала корр. агентства не удалось.

Единственное, что упомянула Ирина в разговоре с корреспондентом, это то, что производственная мощность аэропорта составляет 3,5 млн пассажиров, которая даже в условиях увеличившегося пассажиропотока за первое полугодие 2019 года не достигнута, а значит — увеличение штата сотрудников или какие-либо дополнительные меры обеспечения комфортных условий для пассажиров не требуются. В адрес международного аэропорта Владивосток редакция направила официальный запрос и продолжит следить за развитием событий.

Согласно данным на официальном сайте аэропорта, за первые 6 месяцев 2019 года пассажиропоток увеличился на 22% и составил 1,35 млн пассажиров. На внутренних авиалиниях обслужили 711 тысяч человек (+11%), а на международных линиях — 639 тысяч человек (+35%). Стало больше рейсов в Москву, Якутск, Пусан, Токио, Саппоро, Осаку, Шанхай, Янъян, Чхонджу, Сиань, Харбин, Тайбэй, Муан.