Генпрокуратура проверила угольных стивидоров Находки: есть и позитив

Что увидел заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев в ходе рабочей поездки в Приморский край

Поездка заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Ткачева. Фото: предоставлено А. Карповым

Целью рабочей поездки в Приморский край, которую совершил на прошлой неделе заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев, было изучение исполнения требований природоохранного законодательства стивидорными компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находкинском городском округе. В ходе своего визита в Приморье замгенпрокурора провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и представителями контролирующих органов. В мероприятии также участвовали прокурор Приморского края Николай Пилипчук, Амурский бассейновый природоохранный прокурор Александр Саблин, исполняющий обязанности Дальневосточного транспортного прокурора Дмитрий Конош, представители общественности, в том числе широко известный в крае общественный инспектор Андрей Карпов, руководящий организацией "Зеленый патруль", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Делегация осуществила осмотр бухты Находка, так как работа расположенных здесь стивидоров вызывает наибольшую обеспокоенность, в частности объектом особо внимания стали ООО "Порт Ливадия" и АО "Порт Восточные ворота — Приморский завод". Целью проверки была оценка эффективности принимаемых мер по улучшению экологической обстановки при перевалке угля. При этом Игорь Ткачев отметил, что органы прокуратуры пристально следят за исполнением законодательства углеперевалочными компаниями.

"Важно понимать, что те меры, которые стивидоры принимают в сфере экологической безопасности, должны приводить к реальным показателям – отсутствию жалоб со стороны населения, снижению загрязнения окружающей среды. И пока эти условия не будут выполняться в полном объеме, прокуратура будет реагировать, в том числе выходить с ходатайствами о приостановлении деятельности предприятий", — подчеркнул Игорь Ткачев.

Так, Находкинским транспортным прокурором в суд уже предъявлены исковые заявления о приостановлении деятельности АО "Порт Восточные ворота — Приморский завод" до устранения нарушений экологических и санитарных требований, а также о запрете эксплуатации локомотива. В ходе поездки с выходом в море были обследованы портовые причалы. Кроме этого, специалистами лабораторий был произведен отбор проб воздуха, морской воды и грунта для определения степени загрязнения атмосферы угольной пылью, взвешенными веществами, наличия токсичности в донных отложениях. Их результаты будут сообщены общественности. Ну а вопросы соблюдения законодательства в данной сфере по-прежнему остаются на контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Ткачева.

Как рассказал корр. ИА PrimaMedia руководитель Приморского отделения общественного объединения "Зеленый патруль" Андрей Карпов, в ходе осмотра причала членами делегации обсуждалась необходимость развития в портах Находки исконных для них видов деятельности – судоремонта и судостроения. Это поможет диверсифицировать экономику городского округа, создав альтернативу угольной перевалке и улучшив экологическую остановку в бухте Находка, в которой сегодня наиболее остро стоит проблема загрязнения и по которой поступает наибольшее количество жалоб от населения.



Работа делегации была плодотворной. Фото: предоставлено А. Карповым

На берегу делегация, возглавляемая Игорем Ткачевым и Олегом Кожемяко, посетила терминал АО "Порт Восточные ворота — Приморский завод". Глава Приморья отметил, что несмотря на значительные вложения стивидоров в обеспечение экологической безопасности – более 3 млрд рублей за 3 года, выявлен ряд нарушений со стороны некоторых компаний.

"Основные нарушения – пылезащитные сетки ниже контура, недостаточное количество водяных пушек, ненадлежащая очистка воды, образованная в результате работы обеспыливающего оборудования. Всем этим компаниям будут выписаны предписания, в том числе, и о приостановке деятельности", – заявил губернатор Приморья.

Так же Олег Кожемяко побывал в микрорайоне "Мыс Астафьев", где осмотрел зону отдыха, которая была построена на средства, собранные экологическим фондом "Находка".

Необходимо отметить, что не единственный сквер в Находкинском городском округе, построенный на средства стивидоров. Так, в июле этого года в микрорайоне Врангель Находкинского городского округа завершилось строительство сквера на проспекте Приморский.

С инициативой превращения неухоженного пустыря, расположенного в самом центре микрорайона, в современное место для отдыха и занятий спортом выступили местные жители. Реализацию проекта взял на себя Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" в рамках программы "Комфортная среда", направленной на благоустройство поселка Врангель. При этом жители поселка принимали самое активное участие в создании проекта сквера. Сквер разделен на функциональные зоны: детская площадка, территория для занятий спортом (на ней установлены тренажеры с антивандальным покрытием), беговая дорожка, аллея для пеших прогулок и автопарковка. По просьбе жителей, в сквере установлено большое количество скамеек.

Еще один сквер – экологический – должен появиться во Врангеле в октябре 2019 года. Этот проект реализует Фонд поддержки общественных инициатив "Атмосфера", учрежденный ООО "Восточная Стивидорная Компания". В рамках проекта на участке площадью более 5 тысяч кв. метров будет создана озелененная рекреационная зона, включающая освещенные прогулочные и велосипедные дорожки, оборудованные детскую и спортивную площадки.

Напомним, что отправной точкой создания общественных фондов в Находкинском городском округе стало совещание со стивидорами, которое провел Олег Кожемяко в ноябре 2018 года. Губернатор призвал стивидорные компании активнее участвовать в социальном развитии территории Находкинского городского округа.