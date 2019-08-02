Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье

Легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой (ВИДЕО)

ДТП. Фото: скриншот с видео

ДТП с участием рейсового автобуса и легковым автомобилем произошло сегодня, 2 августа, в Партизанском районе Приморья. В результате аварии два человека погибли, еще четыре пострадали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Партизанский" поступило сообщение о ДТП на автодороге Находка — Лазо – Ольга— Кавалерово с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, бригада медиков.

Предварительно установлено: автобус, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту №207 "Партизанск-Находка", двигался со стороны Находки. В его салоне находились 20 пассажиров.

В районе 14 км на полосу движения автобуса выехал автомобиль Ниссан Санни. В результате столкновения иномарка съехала с проезжей части в кювет. Водитель и пассажир Ниссана погибли. За медицинской помощью обратились 4 пассажира автобуса.

По факту автоаварии Госавтоинспекция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.