Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Приморье

Легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой (ВИДЕО)
Происшествия 17:07
ДТП. Фото: скриншот с видео

ДТП с участием рейсового автобуса и легковым автомобилем произошло сегодня, 2 августа, в Партизанском районе Приморья. В результате аварии два человека погибли, еще четыре пострадали, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Партизанский" поступило сообщение о ДТП на автодороге Находка — Лазо – Ольга— Кавалерово с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, бригада медиков.

Предварительно установлено: автобус, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту №207 "Партизанск-Находка", двигался со стороны Находки. В его салоне находились 20 пассажиров.

В районе 14 км на полосу движения автобуса выехал автомобиль Ниссан Санни. В результате столкновения иномарка съехала с проезжей части в кювет. Водитель и пассажир Ниссана погибли. За медицинской помощью обратились 4 пассажира автобуса.

По факту автоаварии Госавтоинспекция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.

Написать автору
дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

Урал столкнулся на встречке с Mercedes-Benz и минивэном на трассе Владивосток-Хабаровск

13:13

Грузовик сбил женщину с ребенком в Приморье

1 августа, 12:02
Во Владивостоке открывается бесплатный мобильный кинотеатр
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia