Альпинисты из Владивостока и Находки доставляют флаг Приморья на вершину Эльбруса (ФОТО)

Экспедиция из семи приморских спортсменов поднимается на наивысшую точку Европы
Спорт 08:25
Альпинисты из Владивостока и Находки доставляют флаг Приморья на вершину Эльбруса. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Главный символ Приморья появится на высшей точке Европы. Его установит команда ветеранов-альпинистов края, которая в эти дни совершает экспедицию на гору Эльбрус, сообщает ИА PrimaMediaсо ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали участники экспедиции, событие приурочено к 30-летию похода приморских горных туристов, ставших лучшими в чемпионате центрального общества "Динамо". В настоящее время восхождение на наивысшую точку Европы, пики Главного Кавказского хребта, а также на перевал Жемчужина Приморья, который впервые был пройден и описан в 1991 году горными туристами из региона, совершают семеро альпинистов из Владивостока и Находки под руководством Виктора Корнева.

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Флаг Приморского края будет установлен на вершине горы Эльбрус на высоте 5642 метра.

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