Экспедиция из семи приморских спортсменов поднимается на наивысшую точку Европы

Альпинисты из Владивостока и Находки доставляют флаг Приморья на вершину Эльбруса. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Главный символ Приморья появится на высшей точке Европы. Его установит команда ветеранов-альпинистов края, которая в эти дни совершает экспедицию на гору Эльбрус, сообщает ИА PrimaMediaсо ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали участники экспедиции, событие приурочено к 30-летию похода приморских горных туристов, ставших лучшими в чемпионате центрального общества "Динамо". В настоящее время восхождение на наивысшую точку Европы, пики Главного Кавказского хребта, а также на перевал Жемчужина Приморья, который впервые был пройден и описан в 1991 году горными туристами из региона, совершают семеро альпинистов из Владивостока и Находки под руководством Виктора Корнева.

Альпинисты из Владивостока и Находки доставляют флаг Приморья на вершину Эльбруса. Фото: пресс-служба администрации Приморья Альпинисты из Владивостока и Находки доставляют флаг Приморья на вершину Эльбруса. Фото: пресс-служба администрации Приморья 1 / 2

Флаг Приморского края будет установлен на вершине горы Эльбрус на высоте 5642 метра.