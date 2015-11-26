Тысячи владивостокцев в пути на пляжи Русского "приехали" в дорожные работы (ФОТО)

Нанесение разметки в первые жаркие выходные на дороге к местам отдыха - "оригинальное" решение
Общество 11:00
Тысячи владивостокцев по пути на пляжи Русского острова уткнулись в дорожные работы. Фото: ИА PrimaMedia

На подъезде к Русскому мосту во Владивостоке образовалась огромная пробка в сторону острова. Как сообщают очевидцы, движение встало уже от Окатовой. Путь на пляжи жителям столицы Дальнего Востока, отправившимся отдыхать на Русский, преградили дорожные рабочие, сообщает ИА PrimaMedia.

За несколько сот метров до Русского моста в районе Катерной, на полосе по направлению к острову, ведется нанесение дорожной разметки. Весь поток автомобилей выстраивается в единственную свободную полосу.

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"Решили пораньше поехать на остров, чтобы занять места на пляже и столкнулись вот с таким маразмом. Сорок минут простояли почти на месте. Кто догадался наносить разметку в субботу, когда весь город прет на отдых? Ведь в любой рабочий день эта трасса гораздо свободнее! В общем, этот идиотизм испортил настроение и мне и моей семье", — поделился житель Владивостока Антон.

Желчный комментарий Антон отпустил и в адрес дорожных рабочих, неправильно закрепивших знак на тракторе.

Дорожные рабочие испортили настроение горожанам, отправляющимся на море

Дорожные рабочие испортили настроение горожанам, отправляющимся на море. Фото: предоставлено очевидцем



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дорожные пробки, заторы мост на остров Русский отдых

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