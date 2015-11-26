Ураганы, аномальная жара: Росгидромет рассказал о климатической угрозе

Мощность опасных явлений будет нарастать

Циклон. Фото: pixabay.com

Росгидромет сделал предупреждение о росте числа опасных погодных явлений. Масштабы ураганов, наводнений, аномальной жары будут увеличиваться, уверены в федеральном ведомстве.

По словам главы Росгидромета Максима Яковенко, уже сейчас количество таких бедствий, как сильные ветры, ураганы, ливневые дожди выросло в разы, в дальнейшем будет только хуже.

"Если брать 80-е годы, то в год наблюдали 100-150 опасных явлений, которые оказывают влияние на экономику, сейчас — 450-500. Мы перешли на другой уровень частоты опасных явлений, возрастает их степень воздействия", — сказал Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Главный метеоролог уточнил, что такая тенденция вызвана как климатическими переменами так и изменением активности Солнца. По его словам, сейчас звезда находится в фазе низкой активности своего 24-летнего цикла.

"В ближайшие 10-15 лет, пока мы будем идти к пику солнечной активности, процессы на Солнце будут нарастать, больше тепла и солнечной энергии на Землю будет поступать. Это усугубляет ситуацию, приводит к тому, что меняются периоды тепла, холода, осадков", сказал глава Росгидромета. Он также добавил, что Росгидромет, принимая в учет новую климатическую модель, вынужден постоянно корректировать расчеты, пишет РИА Новости.

Ранее Яковенко спрогнозировал усугубление ситуации с лесными пожарами в Сибири. Он предупредил, что людям придется адаптироваться к значительному росту температуры. Средний рост температуры уже сейчас выше многолетних уровней, сообщил метеоролог.

Анна Кольцова