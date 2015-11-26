Ураганы, аномальная жара: Росгидромет рассказал о климатической угрозе

Мощность опасных явлений будет нарастать
Общество 12:25
Циклон. Фото: pixabay.com

Росгидромет сделал предупреждение о росте числа опасных погодных явлений. Масштабы ураганов, наводнений, аномальной жары будут увеличиваться, уверены в федеральном ведомстве.

По словам главы Росгидромета Максима Яковенко, уже сейчас количество таких бедствий, как сильные ветры, ураганы, ливневые дожди выросло в разы, в дальнейшем будет только хуже.

"Если брать 80-е годы, то в год наблюдали 100-150 опасных явлений, которые оказывают влияние на экономику, сейчас — 450-500. Мы перешли на другой уровень частоты опасных явлений, возрастает их степень воздействия", — сказал Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Главный метеоролог уточнил, что такая тенденция вызвана как климатическими переменами так и изменением активности Солнца. По его словам, сейчас звезда находится в фазе низкой активности своего 24-летнего цикла.

"В ближайшие 10-15 лет, пока мы будем идти к пику солнечной активности, процессы на Солнце будут нарастать, больше тепла и солнечной энергии на Землю будет поступать. Это усугубляет ситуацию, приводит к тому, что меняются периоды тепла, холода, осадков", сказал глава Росгидромета. Он также добавил, что Росгидромет, принимая в учет новую климатическую модель, вынужден постоянно корректировать расчеты, пишет РИА Новости.

Ранее Яковенко спрогнозировал усугубление ситуации с лесными пожарами в Сибири. Он предупредил, что людям придется адаптироваться к значительному росту температуры. Средний рост температуры уже сейчас выше многолетних уровней, сообщил метеоролог.

Анна Кольцова

Написать автору
метеопрогноз

Синоптики уточнили прогноз по циклону в Приморье

11 июля, 12:54

Синоптики прогнозируют Приморью дожди и грозы на первую неделю июля

30 июня, 16:57

Солнце во Владивостоке начнет пробиваться сквозь туман в начале июля – Кубай

26 июня, 10:41
Во Владивостоке открывается бесплатный мобильный кинотеатр
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia