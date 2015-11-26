Дорога на Шамору - "путь в пекло" - очевидцы

Сотни отдыхающих стремятся попасть к морю, но вынуждены плавиться в своих автомобилях
Общество 14:05
Жители Владивостока выстроились в пробку на шаморском направлении. Фото: предоставлено очевидцев

Многокилометровая пробка образовалась на улице Шевченко в сторону бухты Лазурная. Затор начитается почти от поворота с федеральной трассы, собщает ИА PrimaMedia.

По словам очевидцев, камнем преткновения для автомобилистов стал перекресток в районе въезда на пляж бухты Лазурная. Со стороны федеральной трассы к нему тянутся несколько километров пробки, затор на горностаевской трассе значительно меньше.

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При этом большая часть дороги Фадеева-Горностай-Шамора пока свободна. На обочинах много припаркованных автомобилей в районе "Стекляшки" и Рыбачьего, а также прибрежных баз отдыха.

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Стоит отметить, что сегодня стремящиеся на пляжи острова Русский отдыхающие также постояли в плотной пробке из-за дорожных рабочих, которые решили в этот жаркий выходной нанести разметку на полосе перед Русским мостом по направлению к острову.

На городских и пригородных пляжах сегодня ожидается аншлаг. Очевидцы ранее сообщали, что на пляжах Шаморы было людно уже в 8-9 утра. Следует ожидать, что вечером жителей Владивостока также ждут серьезные пробки при возвращении домой.

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дорожные пробки, заторы пляж (пляжная зона)

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