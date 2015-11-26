Ханкинскую банду жестко "приняли" в Приморье

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Общество 15:16
Банду Ханки "конкретно приняли" в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Следователями отдела МВД России по Ханкайскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителей Приморского края, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств в составе организованной группы.

В ходе расследования уголовного дела полицейскими установлено, что 35-летний житель Приморья вовлек в противоправную деятельность восьмерых знакомых, шестеро из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Являясь руководителем группы, обвиняемый обеспечивал ее участников средствами связи с сим-картами, зарегистрированными на подставных лиц.

Организованная группа действовала на территории Приморского края в период с 2013 по 2016 годы. Согласно разработанной схеме, участниками группы осуществлялись контроль и охрана очагов произрастания в окрестностях села Новокачалинск Ханкайского района дикорастущей маньчжурской конопли, ее сбор, изготовление наркотических средств, их транспортировка в целях сбыта в крупные города Приморского края.

В декабре 2016 года незаконные действия группы были пресечены сотрудниками отдела МВД России по Ханкайскому району, а ее члены задержаны. Было изъято более 190 килограммов наркотических средств.

Лидер и активные участники группы (всего — шесть человек) содержатся под стражей. Двое их подельников до суда отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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преступление, криминал

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