В Приморье испортится погода

При сильных ливнях температура понизится на 5-10 градусов
Общество 10:30
В Приморье испортится погода. Фото: В Приморье испортится погода

Ночью и днем 4 августа погоду в Приморье будет определять фронтальный раздел. В течение ночи облачность в крае увеличится, затем местами станет пасмурно и дождливо, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации портала Маглипогода, во второй половине ночи, утром и днем 4 августа на севере края, в центральных и западных районах пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы со шквалом. На юге края и на востоке края осадки маловероятны, но местами возможны кратковременные дожди. На побережье местами туман и возможно морось.

Ветер от слабого до умеренного южных или юго-западных направлений. На севере края при грозах местами возможны шквалы до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью от +18 °С до +25 °С. Днем воздух прогреется до +29 °С +37 °С, на побережье от +22 °С до +28 °С. При сильных ливнях временное понижение на 5-10 градусов.

Эту же информацию подтверждает и Примпогода. Во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность 40%). Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха 23...25°C, в пригороде до 28°С.

В Уссурийске переменная облачно, возможен кратковременный дождь (вероятность 80%). Ветер юго-западный умеренноый. Температура воздуха 26...28°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренного. Температура воздуха 25...27°C.

Температура воды в Амурском заливе 23°C, в бухте Находка 22°C, в заливе Посьет 27°C.

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дождь, ливень погода

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