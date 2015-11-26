Компенсация за тайфуны: закон о страховании жилья при ЧС вступил в силу

Власти Приморья наделяются правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба
Общество 11:40
Закон о страховании жилья при ЧС вступил в силу. Фото: ИА IrkutskMedia

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу 4 августа, сообщает ИА PrimaMedia. Как отмечается в документе, оно будет добровольным.

Власти регионов наделяются правом разрабатывать, утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причинённого жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования.

Перечень страховых рисков каждый регион установит самостоятельно, исходя из местных особенностей. Это могут быть стихийные бедствия, которые часто случаются в субъекте Федерации — природные пожары, наводнения, землетрясения, ураганы. В этот же список можно включить и техногенные катастрофы.

Кроме того, Постановлением Правительства установлен минимальный объём обязательств страховщиков по риску утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. Он устанавливается в предельных значениях страховой суммы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как отмечают местные СМИ, в Приморском крае выплаты пострадавшим в тайфуне "Лайонрок" 2016 года производились еще в июле 2019 года. Из резервного фонда правительства России на выплаты жителям Приморского края было дополнительно направлено 2,5 миллиона рублей.

В результате стихии, обрушившейся на Приморье в конце августа 2016 года, за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Оказались подтопленными 170 населенных пунктов в 27 из 34 муниципальных образованиях края.

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