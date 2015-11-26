Туман и морось вернутся в Приморье на следующей неделе

Синоптики уточнили прогноз погоды
Общество 12:55
Туман и морось вернутся в Приморье на следующей неделе. Фото: ИА PrimaMedia

В середине недели к Приморью подойдут новые фронтальные разделы, дожди охватят большую территорию. Температурный фон немного понизится, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.

В Приморье пройдут дожди, но не повсеместно. Фон максимальных температур сохранится высоким, +27…+33 °C. Побережье окажется во власти антициклона, который будет усиливаться над Японским и Охотским морями.

В прибрежные районы будут выноситься очаги тумана и мороси, что понизит температурный фон. Днём на побережье +21…+26 °C. Минимальные температуры существенно меняться не будут и составят +14…+22 °C.

Во Владивосток на следующей неделе вернется всем привычная погода: в ночные и утренние часы туман, не исключена морось. Минимальные значения температур в пределах +18…+20 °C. Днём погода с прояснениями, +22…+25 °C.

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