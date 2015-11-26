Новая неделя во Владивостоке начнется с массового отключения света (АДРЕСА)

Длительность каждого составит от двух до восьми часов
Общество 13:52
Новая неделя во Владивостоке начнется с массового отключения света. Фото: ИА PrimaMedia

Массовые отключения электроэнергии во Владивостоке начнутся с утра в понедельник, 5 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на МУПВ "ВПЭС".

Дома в некоторых районах Владивостока вновь останутся без электроэнергии. Все отключения пройдут по плану, отмечают специалисты. Время проведения ремонтных работ – с 09:00 до 17:00.

Длительность отключений составит от двух до восьми часов.

Плановые отключения пройдут по следующим адресам:

Новая неделя во Владивостоке начнется с массового отключения света

Новая неделя во Владивостоке начнется с массового отключения света. Фото: МУПВ "ВПЭС"

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электроэнергия

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