Новая неделя во Владивостоке начнется с массового отключения света (АДРЕСА)

Длительность каждого составит от двух до восьми часов

Новая неделя во Владивостоке начнется с массового отключения света. Фото: ИА PrimaMedia

Массовые отключения электроэнергии во Владивостоке начнутся с утра в понедельник, 5 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на МУПВ "ВПЭС".

Дома в некоторых районах Владивостока вновь останутся без электроэнергии. Все отключения пройдут по плану, отмечают специалисты. Время проведения ремонтных работ – с 09:00 до 17:00.

Длительность отключений составит от двух до восьми часов.

Плановые отключения пройдут по следующим адресам: