Везут, как скот: приморцы возмущены условиями в пригородных электричках

Пассажиры описывают нереальные условия
Общество 14:10
Приморцы возмущены условиями в пригородных электричках. Фото: dpskontrol_125rus

Пассажиры электрички Уссурийск – Владивосток жалуются на условия в поезде, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на паблик dpskontrol_125rus.

"Электричка Уссурийск — Владивосток, утро субботы. Всего лишь 4 вагона. Людей (детей, пенсионеров, туристов из Китая) везут как скот, других слов просто нет. РЖД, кончились вагоны? В вагонах душегубка, электричка переполнена... Китайцы селфи делали на фоне всей этой "пассажирской перевозки". Стыдно было за Приморье. Почему 4 вагона, не так давно электропоезда ходили для людей. Аналогичная ситуация с "дачными" маршрутами, утром Луговая перрон заполнен, это в 4 вагона", — пишет подписчик.

Жители Приморья принялись бурно обсуждать невыносимые условия в пригородных поездах.

"При этом все с билетами! Зайцев нет! Почему купив билет пассажир должен стоять в межгородском транспорте?", — пишет marina.s2018

"Скоро как в Африке— ещё и на крыше будем ездить", — недоумевает shkrabov_p

"Экономически не выгодно больше вагонов", — считает mr.adrenaline18

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