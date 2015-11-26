Неудачно припарковался: несколько машин пострадало по вине автоледи во Владивостоке

От столкновения Toyota получила сильные повреждения
Общество 15:45
Несколько машин пострадало по вине автоледи во Владивостоке. Фото: dpskontrol_125rus

Девушка за рулем Toyota Axio врезалась в Nissan Serena, припаркованный возле дома по адресу проспект 100-летия Владивостока, 51 в воскресенье, 4 августа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на паблик dpskontrol_125rus. Микроавтобус стоял вторым рядом, от удара его отбросило на соседние автомобили.

Водитель Toyota Axio не заметила микроавтобус и врезалась в него на высокой скорости – от столкновения Toyota получила сильные повреждения. Nissan от удара отбросило на припаркованные в кармане автомобили – пострадало еще несколько машины. Обстоятельства ДТП выясняются.

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