Пластик, стекло, бумага: жители Владивостока встали на путь раздельного сбора мусора

Батарейки, градусники, лампочки и стеклянные бутылки принесли владивостокцы на акцию "Раздельный сбор", сообщает ИА PrimaMedia. Большинству предметов дадут вторую жизнь после переработки. Некоторую часть мусора для этого придется даже переправить в Сибирь. Акция по сбору мусора прошла на территории мусоросжигательного завода. Просторную площадку предоставил Приморский экологический оператор. Это уже вторая совместная акция с движением "Раздельный сбор". Примечательно, что во Владивостоке стали принимать и стеклянные бутылки, в первую акцию такого не было.

4.08.2019